Ada Sesuatu yang Menarik, Ini yang Buat Robert Pattinson Kepincut Main di The Batman

ERA.id - Sutradara Matt Reeves menyajikan interpretasi yang berbeda mengenai pahlawan bertopeng di kota Gotham dalam film terbaru The Batman, dan itulah hal yang menarik perhatian aktor c yang terpilih sebagai pemeran utama.



Reeves sangat senang mendapat kesempatan untuk membuat film mengenai ikon populer yang sudah hidup lebih dari delapan dekade di komik dan novel grafis. Dia memutuskan untuk membawanya kembali ke gagasan dasar Batman sebagai detektif.



Digarap oleh penulis skenario Peter Craig, cerita dalam The Batman tak terhubung dengan film-film sebelumnya. Dalam film ini, Bruce Wayne digambarkan baru menjadi Batman selama setahun lebih. Di balik jubah pahlawan, dia sebetulnya bukan pahlawan super, melainkan manusia biasa. Tetapi Batman berusaha untuk membuat dunia jadi lebih baik.



Tag: the batman Robert Pattinson