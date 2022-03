Bintang Film Avengers William Hurt Meninggal Dunia Sepekan Sebelum Ulang Tahun, Keluarga Minta Privasi

ERA.id - Kabar duka datang dari dunia perfilman Hollywood. Aktor peraih Piala Oscar, William Hurt meninggal dunia di usianya yang ke-71 tahun. Meninggalnya William ini tepat sepekan sebelum ulang tahunnya yang ke-72.



Dilansir dari Theguardian.com, kabar meninggalnya William Hurt disampaikan oleh sang putra, Will Hurt melalui pernyataan resmi. Will mengatakan bahwa sang ayah meninggal dunia pada Minggu (13/3/2022).



"Keluarga Hurt sangat berduka atas meninggalnya William Hurt, ayah tercinta dan aktor pemenang Oscar pada 13 Maret 2022, satu pekan sebelum ulang tahunnya yang ke-72," kata Will Hurt.



Tag: William Hurt piala oscar Marvel Studios