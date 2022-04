Ungkap Kabar Mengejutkan, Andrew Garfield Bakal Rehat dari Akting, Kenapa?

ERA.id - Aktor Andrew Garfield membuat pernyataan mengejutkan tentang rencana rehat dari dunia akting. Keputusan itu dipilih Garfield setelah ia melalui banyak kejadian penting di kehidupannya.



Rencana rehat dari dunia akting yang telah membesarkan namanya itu disampaikan olehnya dalam acara Just for Variety baru-baru ini. Garfield yang sukses menjadi kejutan di Spider-Man: No Way Home memilih rehat untuk sementara waktu dari dunia akting.



"Saya akan beristirahat sebentar. Saya perlu mengkalibrasi ulang dan mempertimbangkan kembali apa yang ingin saya lakukan selanjutnya dan siapa yang saya inginkan dan hanya menjadi sedikit orang untuk sementara waktu," kata Garfield, dikutip Variety, Kamis (28/4/2022).



