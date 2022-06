Christian Bale Ajukan Syarat Demi Ulangi Peran Jadi Batman, Apa?

ERA.id - Aktor Christian Bale mengajukan syarat khusus demi mengulangi perannya sebagai Batman. Bale bersedia memakai jubah bila Christopher Nolan kembali duduk di bangku sutradara.

Baru-baru ini peraih Oscar berbincang dengan ScreenRant tentang potensi dan kemungkinan kembali menjadi Bruce Wayne atau Batman. Tetapi ia mengatakan sejauh ini belum menerima tawaran tersebut.

“Tidak. Tidak ada yang pernah menyebutkannya kepada saya. Tidak ada yang mengungkitnya,” kata Bale dikutip ScreenRant, Selasa (28/6/2022).

"Kadang-kadang orang berkata kepada saya, 'Oh, saya dengar Anda didekati dan ditawari semua ini." Dan saya seperti, 'Itu berita bagi saya. Tidak ada yang pernah mengatakan itu’,” tambahnya.

Bintang Thor: Love and Thunder itu tercatat membintangi tiga film Batman dibawah arahan Christopher Nolan, diantaranya Batman Begins, The Dark Knight, dan The Dark Knight Rises. Lewat The Dark Knight dan The Dark Knight Rises, keduanya meraup lebih dari USD1 miliar di box office di seluruh dunia.

Mengenai kembalinya Bale sebagai Batman, ia mengajukan syarat sekaligus perjanjian yang pernah dibuat bersama Nolan. Di mana ia akan bersedia memakai jubah hitam dan ketat itu bila Nolan kembali duduk di bangku sutradara.

“Saya memiliki perjanjian dengan Chris Nolan. Kami berkata, 'Hei, lihat. Mari kita membuat tiga film, jika kita cukup beruntung untuk melakukannya. Dan kemudian mari kita pergi. Biar tidak berlama-lama,” ucapnya.

“Dalam benak saya, akan menjadi sesuatu jika Chris Nolan pernah berkata pada dirinya sendiri, 'Tahukah Anda, saya punya cerita lain untuk diceritakan.' Dan jika dia ingin menceritakan kisah itu dengan saya, saya akan masuk,” tegasnya.

Sejak Bale meninggalkan perannya sebagai Batman, Ben Affleck dan Robert Pattinson telah mengambil peran tersebut. Bahkan Pattinson lewat film The Batman mendapat pujian serta meraup USD770 juta di seluruh dunia.

Pencapaian itu bahkan jauh lebih dari pendapatan film Batman Begins, yang hanya meraup USD373 juta. Menanggapi kesuksesan Pattinson sebagai Batman, Bale mengaku sampai saat ini ia belum menonton film The Batman.

“Aku masih belum melihatnya. Saya akan melihatnya. Robert adalah aktor yang benar-benar luar biasa,” katanya kepada Variety.

Aktor 48 tahun itu mengaku dirinya jarang sekali menonton film. Bahkan film dari sutradara yang bekerja sama dengan dirinya juga tidak pernah ia saksikan filmnya.

Namun Bale memastikan bahwa ia akan mencoba untuk menyaksikan aksi Pattinson dalam film The Batman. Ia juga memuji kemampuan Pattinson sebagai aktor dan sempat berbincang mengenai film tersebut.

“Tapi saya akan melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Robert adalah aktor yang benar-benar luar biasa. Kami bertemu satu sama lain, berbicara sedikit tentang itu sebelumnya, dan saya mendengar hal-hal yang luar biasa,” ucapnya.

Sementara itu, Christian Bale akan muncul dalam film terbaru Marvel lewat Thor: Love and Thunder sebagai Gorr the God Butcher. Film ini dijadwalkan rilis pada 8 Juli 2022.

