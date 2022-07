Produksi Film Dune: Part II Dimulai, Syuting di 4 Negara

ERA.id - Proses produksi film Dune: Part II dikabarkan telah dimulai. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak produksi lewat unggahan di media sosial, dengan membagikan foto di balik layar proses syuting film tersebut.



Foto tersebut menampilkan clapper board dengan judul Part Two, yang dilengkapi dengan slogan suku Fremen, yakni "Long live the fighters!". Tak hanya itu, nama sutradara, Denis Villeneuve dan sinematografer, Greig Fraser juga tercantung dalam papan tersebut.



"Produksi Dune: Part Two sudah dimulai," tulis akun Twitter dan Instagram @dunemovie, pada Senin (18/7/2022).

Dilansir dari situs Legendary Pictures, proses syuting film Dune: Part II akan dilakukan di 4 lokasi di negara yang berbeda-beda. Lokasinya yaitu di Budapest Hungaria, Abu Dhabi Uni Emirat Arab, Yordania, dan Italia.



Tag: Film Dune Dune: Part II Timothee Chalamet Zendaya