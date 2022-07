Terungkap! Produser Bongkar Rahasia Karakter John Wick: Seharusnya Pria Berusia 75 Tahun

ERA.id - Produser film John Wick, Basil Iwanyk, membongkar rahasia besar yang selama ini tidak diketahui oleh pecinta film. Iwanyk mengungkap karakter John di film, seharusnya diperankan pria berusia 75 tahun.



Perbedaan karakter ini terungkap lewat sebuah buku berjudul They Shouldn't Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Oral History of John Wick, Gun Fu, and the New Age of Action, karya Edward Gross dan Mark A. Altman. Dalam buku itu dikatakan, penulis skenario Derek Kolstad membuat karakter John Wick sebagai pria berusia 75 tahun.



"Salah satu sahabat saya adalah Charlie Ferraro di UTA, yang mengirimi saya naskah ini dari Derek Kolstad berjudul Scorn. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 75 tahun, 25 tahun setelah pensiun," kata Basil Iwanyk, dikutip EW, Rabu (20/7/2022).



