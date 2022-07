Main di Film Marvel, Park Seo Joon Beri Kujutan Bakal Perankan Karakter Biseksual, Jadi Siapa?

ERA.id - Aktor asal Korea Selatan Park Seo Joon dilaporkan akan memainkan karakter biseksual dalam film Marvel mendatang. Park Seo Joon diduga akan memainkan karakter Noh-Varr dalam sekuel Captain Marvel, The Marvel.



Rumor yang menyebut Park Seo Joon akan memerankan karakter biseksual ini muncul dari serangkaian cuitan akun penggemar Marvel, Marvel Updates. Dalam cuitan itu dikatakan Park Seo Joon akan memiankan Noh-Varr, karakter biseksual di film The Marvel.



"Park Seo Joon akan memainkan Noh-Varr di The Marvels #TheMarvels #Marvel #MarvelStudios," cuit akun @marvel_updat3s.



Tag: Park Seo Joon noh-varr marvel