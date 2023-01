Jaga Kesehatan Usus dan Keseimbangan Mikrobioma, Ini Kandungan Serat yang Dibutuuhkan Tubuh dalam Kemasan

ERA.id - Para ahli menyakini bahwa hampir 90 % penyakit berkaitan dengan usus dan kesehatan mikrobioma. Itulah mengapa menjaga kesehatan usus dan menjaga keseimbangan mikrobioma sangat penting untuk mendapatkan kesehatan optimal dan umur panjang.

Sayangnya lingkungan yang beracun, makanan yang kekurangan nutrisi, dan gaya hidup yang membuat stres, dapat merusak kesehatan usus dan keseimbangan mikrobioma. Mikrobioma adalah kumpulan dari triliunan mikroba yang mendiami tubuh manusia, seperti bakteri dan virus. Ukurannya sangat kecil, namun bila dijumlahkan, berat dari seluruh mikrobioma ini sekitar 2—3 kg dari berat tubuh manusia.

Bila kesehatan ususnya buruk dan bakteri jahat mendominasi, dapat menyebabkan penumpukan racun tubuh yang memberikan gejala seperti aroma keringat jadi kurang sedap, tidur tidak nyenyak, mudah lelah dan tidak fokus, perut sering kembung dan BAB tidak lancar, berat badan mudah naik tapi sulit turun, mudah terkena alergi & berjerawat, sering pusing tanpa sebab, daya seksual rendah, dan mens tak teratur.

(Dok. Synergy BiomeDTX)

Kondisi ini dapat memicu terjadinya kegemukan, masalah kesuburan, gangguan suasana hati, fungsi otak, kekebalan tubuh dan penyakit seperti sindrom usus bocor, autoimun, radang sendi, kepikunan, jantung dan kanker.

Beruntungnya kita dapat menjaga kesehatan usus dan meningkatkan bakteri baik dengan mengonsumsi serat yang cukup dan mengonsumsi bahan-bahan penyubur bakteri baik yang disebut prebiotik.

"Synergy WorldWide Indonesia menghadirkan inovasi produk terbarunya, yaitu Synergy BiomeDTX, produk herbal hasil formulasi ilmuwan The Hughes Center For Research and Innovation (HCRI) dari Nature's Sunshine Products- USA, yang mengandung 17 bahan alam yaitu sebagian besar serat larut alami, serat tak larut, penyubur bakteri baik, prebiotik, antioksidan dan beragam fitronutrien lainnya," kata konsultan produk Synergy, dr Vania Ibrahim dalam acara peluncuran produk Synergy BiomeDTX dalam keterangan resmi yang diterima Era.id.

Ia menambahkan, minuman herbal ini memiliki tiga fungsi utama yaitu mengeluarkan atau membersihkan racun tubuh, membersihkan atau menyehatkan pencernaan serta menyeimbangkan mikrobioma. Oleh karena itu, ini dapat memberikan manfaat menyehatkan pencernaan dan usus, membersihkan racun tubuh dan menyeimbangkan bakteri baik didalam tubuh, menurunkan gula darah dan kolesterol, melancarkan buang air besar dan menjaga berat badan ideal.