Penyimpangan Seksual Menurut Psikologi Beserta Contoh-Contohnya

ERA.id - Penyimpangan seksual menurut psikologi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor psikologis, biologis, lingkungan, dan budaya.

Penyimpangan seksual atau disorientasi seksual adalah perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial atau nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

Penyimpangan Seksual Menurut Psikologi

Dilansir dari Psychology Dictionary istilah penyimpangan seksual yang diberikan untuk praktek seksual apapun yang dianggap tidak normal oleh masyarakat. Dalam hal ini berlaku untuk praktik apa pun yang merupakan hubungan penis-vagina.

Sementara itu menurut buku Sexual Variance in Society and History (1980) dan The Columbia Electronic Encyclopedia, penyimpangan seksual dalam psikologi merupakan perilaku seksual yang dianggap patologis karena penyimpangannya dari hasrat seksual yang normal.

Kemudian definisi penyimpangan seksual telah bergeser dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, hasrat homoseksual atau transgender telah lama distigmatisasi sebagai penyimpangan seksual di antara banyak segmen masyarakat Barat (dan masih tetap demikian di antara beberapa orang), tetapi dalam bidang psikologi, hasrat ini tidak lagi dianggap patologis.

Penggunaan istilah “penyimpangan” itu sendiri telah mendapat kritik luas dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, para psikolog umumnya menyebut perilaku seksual non tradisional sebagai penyimpangan seksual atau, dalam kasus-kasus di mana objek rangsangan tertentu tidak biasa, sebagai “paraphilia”.

Ada sejumlah gangguan yang diakui pada paraphilia. Dalam fetisisme, objek hasrat seksual adalah benda mati atau bagian-bagian dari anatomi manusia.

Kemudian ada voyeurisme yang merupakan aktivitas melibatkan pengamatan diam-diam terhadap orang lain yang telanjang, membuka pakaian, atau terlibat dalam aktivitas seksual, sebagai sarana utama untuk membangkitkan gairah seksual.

Kemudian gairah seksual sebagai akibat dari kontak fisik dengan anak-anak praremaja digambarkan sebagai pedofilia. Bentuk lain dari penyimpangan seksual termasuk eksibisionisme, inses, transvestisme, nekrofilia, sadisme, dan masokisme.

Banyak dari perilaku penyimpangan seksual, ketika melibatkan partisipasi orang dewasa yang tidak setuju (atau anak-anak yang setuju atau tidak), dapat dihukum.

Meskipun demikian, pemerkosaan tidak diklasifikasikan sebagai paraphilia, padahal pemerkosaan merupakan penyimpangan seksual yang serius, dan mungkin merupakan bentuk pemuasan seksual yang paling dicerca.

Perlu diketahui, sebagian besar bentuk penyimpangan seksual juga disertai dengan sejumlah gangguan psikologis lainnya.

Apa saja bentuk penyimpangan seksual?

Apa saja bentuk penyimpangan seksual (unsplash)

Selain itu penyimpangan seksual juga mencakup banyak aktivitas seksual. Beberapa bentuk penyimpangan seksual menurut psikologi antara lain:

● Pedofilia: Merupakan ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Pedofilia termasuk salah satu jenis penyimpangan seksual yang paling kontroversial dan dianggap sebagai tindakan kejahatan di banyak negara.

● Voyeurisme: Merupakan perilaku seksual dengan cara mengintip orang lain yang sedang melakukan aktivitas seksual atau dalam keadaan telanjang.

● Exhibitionism: Merupakan perilaku seksual dengan cara menunjukkan organ seksual kepada orang lain tanpa izin atau keinginan dari orang tersebut.

● Sadisme: Merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan cara merasakan kepuasan seksual melalui penyiksaan atau penghinaan terhadap orang lain.

● Sadomasokisme: Merupakan perilaku seksual dengan cara merasakan kepuasan seksual melalui penderitaan atau rasa sakit yang disengaja pada diri sendiri.

● Transvestisme: Merupakan penyimpangan seksual dengan cara memakai pakaian yang biasa dipakai oleh lawan jenis, namun bukan dalam konteks peran panggung atau pertunjukan.

Selain penyimpangan seksual menurut psikologi, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…