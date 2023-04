ERA.id - Kebanyakan orang pernah mendengar ungkapan "puncak seksual". Lantas apakah kapan puncak seksual pria dan wanita? Apakah berbeda? Mari cari tahu melalui artikel berikut ini.

Puncak seksual mengacu pada periode dalam hidup ketika Anda paling mampu melakukan hubungan seks yang berkualitas tinggi. Gagasan tentang puncak seksual menyiratkan bahwa waktu sebelum dan sesudah puncak tidak akan luar biasa.

Secara biologis, tidak ada definisi yang jelas tentang puncak seksual, dikarenakan orang-orang melakukan hubungan seks yang memuaskan sepanjang kehidupan dewasa mereka.

Akan tetapi, dorongan seks dan fungsi seksual berubah seiring berjalannya waktu, tetapi perubahan itu tidak mengurangi kepuasan seseorang dalam berhubungan seks.

Menurut buku, Sexual Behavior in the Human Male and Sexual Behavior in the Human Female, peneliti Alfred Kinsey menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki puncak seksual pada fase kehidupan yang berbeda.

Kapan Puncak Seksual Pria dan Wanita Terjadi?

Penelitian Kinsey menunjukkan bahwa wanita mencapai puncak seksual mereka di usia 30-an sedangkan pria mencapai puncaknya di usia remaja akhir.

Temuan Kinsey tersebut tetap menjadi kebijaksanaan konvensional untuk beberapa lama. Namun belakangan, para peneliti mempertanyakan kesimpulan itu. Para kritikus mencatat bahwa data yang dikumpulkan Kinsey tidak lengkap.

Perlu diketahui, Kinsey meminta orang-orang untuk mengukur kapan mereka mengalami orgasme terbanyak.

Subjek pria melaporkan mengalami orgasme dalam jumlah besar ketika mereka berusia 17 atau 18 tahun. Wanita lebih cenderung melaporkan mengalami orgasme secara teratur ketika mereka berusia di atas 30 tahun.

Meskipun data tersebut mungkin benar secara teknis, namun mungkin bukan merupakan indikasi puncak biologis. Statistik tersebut mungkin hanya mencerminkan seberapa sering sebagian besar pria muda dapat mencapai orgasme, dengan atau tanpa pasangan.

Banyak wanita mungkin membutuhkan pasangan yang lebih terampil atau lebih banyak pengalaman untuk mencapai orgasme.

Perlu diketahui, banyak wanita yang tidak mahir dalam mengkomunikasikan kebutuhan mereka kepada pasangannya sampai mereka mendapatkan pengalaman seksual. Mereka mungkin lebih tua sebelum mengalami orgasme secara teratur saat berhubungan seks.

Kapan gairah seks mencapai puncaknya?

Pria biasanya memiliki gairah seks yang kuat hingga usia 20-an karena hormon-hormon reproduksi berada pada puncaknya, dan kebanyakan orang sehat secara fisik dan tertarik pada seks selama tahun-tahun ini.

Kapan gairah seks mencapai puncaknya (unsplash)

Kemudian wanita umumnya mengalami peningkatan gairah seks lebih lambat daripada pria. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa wanita berusia antara 27 dan 45 tahun melaporkan ketertarikan tertinggi pada seks dan lebih banyak fantasi seksual daripada wanita dalam kelompok usia lainnya.

Menurut penelitian terbaru dari Kinsey Institute, orang-orang dari segala usia melaporkan melakukan hubungan seksual secara teratur. Namun, pria berusia antara 25-39 tahun dan wanita berusia 20-29 tahun adalah yang paling sering berhubungan seks.

Penelitian juga menemukan jika frekuensi hubungan seksual menurun pada kelompok usia yang lebih tua hingga mengalami resesi seks.

Dalam penelitian lain, para subjek melaporkan tingkat kepuasan seksual yang lebih tinggi seiring bertambahnya usia. Kepuasan tidak selalu berarti orang melakukan hubungan seks yang lebih banyak atau lebih baik.

