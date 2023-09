Daftar Ikan yang Mengandung Merkuri Tinggi, Catat dan Ambil Langkah Bijak

ERA.id - Ikan merupakan salah satu sumber protein terbaik. Beberapa jenis ikan bahkan mengandung lemak sehat yang baik untuk tubuh. Namun, tahukah ada bahwa ada pula ikan yang mengandung merkuri tinggi?

Kandungan merkuri yang tinggi bisa menjadi racun untuk tubuh manusia yang memakannya. Dilansir Healthline, merkuri adalah logam berat yang bisa ditemukan secara alami di air, tanah, dan udara.

Merkuri tersebar di lingkungan melalui beberapa cara, misalnya aktivitas industri (seperti pembakaran batu bara) dan peristiwa alam (seperti letusan gurung berapi). Racun dari merkuri bisa masuk ke tubuh manusia melalui berbagai cara, misalnya mengonsumsi ikan yang menyerap merkuri akibat pencemaran air.

Ikan yang Mengandung Merkuri Tinggi

Sebenarnya, sebagian besar ikan mengandung merkuri, tetapi tingkatnya kecil dan tidak berbahaya bagi manusia. Namun, ada beberapa jenis ikan yang mengandung merkuri tinggi sehingga berisiko bagi kesehatan manusia.

Dikutip Era.id dari Food and Drug Administration (FDA), berikut adalah jenis-jenis ikan dengan kandungan merkuri yang terbilang tinggi. Sebagai informasi, satuan pengukur kadar merkuri pada ikan adalah part per million atau ‘bagian per juta (ppm).

1. Tilefish (1,123 ppm)

Tilefish termasuk ikan yang berbahaya. Secara umum, ikan ini mengandung merkuri yang paling tinggi dibandingkan ikan jenis lain karena punya masa hidup lebih lama daripada ikan kecil yang lain.

2. Swordfish atau ikan todak (0,995 ppm)

Swordfish, salah satu ikan yang mengandung merkuri tinggi (inthespread)

Ikan bernama latin Xiphias gladius ini punya tekstur daging yang tebal, lembut, dan rasanya gurih. Ikan todak sering dijadikan steak.

Dalam KBBI todak disebut sebagai ikan hiu gergaji, tetapi sebenarnya berbeda. Ikan ini lebih mirip dengan ikan marlin dibandingkan ikan gergaji.

3. Ikan hiu (0,979 ppm)

Hiu adalah salah satu predator ganas di lautan. Ada banyak sekali jenis ikan hiu, dan beberapa di antaranya kerap dijadikan hidangan berharga mahal.

4. King mackarel (0,730 ppm)

King mackarel tidak sama dengan makerel biasa yang kerap dijadikan makanan kaleng. King mackarel punya ukuran tubuh yang besar, rata-rata berbobot 40 kg.

5. Big eye tuna (0.689 ppm)

Salah satu jenis tuna ini punya badan yang panjang dan kuat. Panjangnya bisa mencapai ukuran 236 cm. Rasa dari big eye tuna tak berbeda jauh dengan tuna yang lain. Namun, ikan ini tidak disarankan untuk dikonsumsi karena punya kandungan merkuri yang tinggi.

6. Orange roughy (0,571 ppm)

Ikan orange roughy punya habitat di gunung bawah laut. Selain itu, ikan predator ini biasa ditemukan di banyak cekungan laut di seluruh dunia. Salah satu penyebab dari tingginya kandungan merkuri orange roughy adalah masa hidup yang panjang, bisa mencapai 150 tahun.

7. Marlin (0,485 ppm)

Seperti disinggung sebelumnya, ikan ini mirip dengan swordfish. Secara umum, ikan ini punya banyak manfaat kesehatan manusia, tetapi kandungan merkurinya terbilang tinggi.

8. Tuna (0,350 ppm)

Di daftar sebelumnya, big eye tuna termasuk ikan dengan kandungan merkuri yang tinggi. Selain ikan tersebut, beberapa jenis tuna juga punya kandungan merkuri yang tinggi, salah satunya adalah albacore tuna. Tak hanya itu, Anda juga perlu waspada dengan tuna kalengan yang mudah ditemukan di pasaran.

9. Ikan bass (0.167 ppm)

Ikan bass juga termasuk ikan yang mengandung merkuri tinggi. Persebarannya di kawasan Hindi-Pasifik Barat, dari Asia Tenggara hingga Papua Nugini.