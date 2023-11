Waktu yang Tepat untuk Berhubungan Intim, Simak Penjelasannya

ERA.id - Salah satu cara agar Anda dapat segera mengalami kehamilan adalah dengan memahami waktu terbaik untuk berhubungan intim. Ketika Anda dan pasangan berhubungan seks pada waktu yang tepat, maka peluang untuk mengalami kehamilan pun akan lebih tinggi. Lantas kapan waktu yang tepat untuk berhubungan intim?

Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa berhubungan seks pada pagi hari atau di hari ovulasi, memberikan manfaat bagi kesehatan. Pada masa tersebut, tubuh melepaskan endorfin yang berfungsi menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres, sehingga peluang kehamilan akan lebih tinggi.

Salah satu penelitian yang memuat mengenai hal ini yaitu The potential impacts of circadian rhythm disturbances on male fertility, yang dipublikasikan di Frontiers Media SA.

Walaupun penelitian tersebut menyorot bagaimana waktu pagi menjadikan kerja sperma lebih optimal, tetapi ternyata terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan peluang kehamilan. Bisa dari faktor kesehatan atau pun genetik.

Waktu yang Tepat untuk Berhubungan Intim

Ketahui masa subur yang terjadi pada pria dan wanita, sehingga Anda dan pasangan dapat mencocokkannya. Dengan demikian, sperma yang sehat dapat bertemu dengan sel telur yang sedang mengalami masa subur. Sehingga, kehamilan dapat terjadi saat kedua hal tersebut dipersatukan.

Ilustrasi (Pexels)

Waktu terbaik bagi pria untuk berhubungan seks

Menurut jurnal ilmiah berjudul Sex and Context: Hormones and Primate Sexual Motivation, yang dipublikasikan di Hormones and Behaviour Journal, rekomendasi waktu yang dinilai paling baik untuk pria melakukan hubungan seks yaitu pagi hari.

Saat bangun, kadar testosteron sedang berada pada puncaknya. Secara fisiologis, ini merupakan waktu terbaik untuk berhubungan intim. Selain itu, seks pada pagi hari dapat melepaskan endorfin yang berfungsi menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres, sehingga membuat Anda siap menjalani hari yang lebih menyenangkan.

Waktu terbaik bagi wanita untuk berhubungan seks

Sedangkan untuk wanita, jam yang baik untuk berhubungan agar cepat hamil yaitu ketika terjadi masa ovulasi. Ovulasi sendiri terjadi saat sel telur yang matang dilepaskan dari ovarium. Telur selanjutnya bergerak ke tuba falopi agar mengalami proses pembuahan saat bertemu dengan sperma. Sehingga muncullah embrio yang dapat tumbuh menjadi janin.

Untuk mendapatkan kehamilan, Anda direkomendasikan untuk berhubungan seks selama lima hari sebelum ovulasi, tetapi masa paling suburnya yaitu tiga hari sebelumnya. Dengan demikian, tingkat kesempatan untuk hamil lebih tinggi.

Dalam siklus menstruasi rata-rata 28 hari, ovulasi, atau masa subur ovulasi pada umumnya terjadi sekitar 14 hari sebelum periode menstruasi berikutnya dimulai. Namun, lama siklus setiap orang bisa jadi berbeda, dan waktu antara ovulasi dan dimulainya periode menstruasi berikutnya mungkin berbeda-beda.

Melakukan perhitungan yang tepat akan membantu meraih periode yang pas karena masa subur tidak terjadi setiap saat. Peluang untuk mengalami kehamilan bisa jadi kecil, jika berhubungan seks sebelum atau sesudah masa subur. Hal ini karena sel telur sudah tidak berada lagi di tuba falopi.

Jika Anda hendak meningkatkan potensi untuk mendapatkan kehamilan, Anda dan pasangan dapat berlibur bersama saat mengalami masa subur tersebut. Saat berlibur, tingkat stres dapat menurun sehingga membuat tubuh jadi lebih rileks. Dengan kata lain, semakin baik kondisi fisik dan mental pria dan wanita, maka tingkat kesuburannya juga turut membaik.

Demikianlah penjelasan tentang waktu yang tepat untuk berhubungan intim. Semoga bermanfaat.

