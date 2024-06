Sehat Dikonsumsi, Jenis Minuman yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas

ERA.id - Ketika usia seseorang bertambah, prioritas nutrisi berubah dari pertumbuhan menuju pencegahan penyakit. Salah satunya saat seseorang sudah masuk usia 50 tahun. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah pencegahan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya melalui jenis minuman. Tahukah Anda, ternyata Ada minuman terbaik untuk usia 50 tahun. Minuman ini direkomendasikan untuk dikonsumsi setiap orang yang sudah memasuki usia kepala lima.

Perubahan kondisi fisik tubuh tentunya tidak dapat dihindari seiring pertambahan usia. Banyak nutrisi yang diperlukan, mulai dari nutrisi untuk menunda pengeroposan tulang, kekebalan tubuh, kesehatan kulit, kesehatan mata, kesehatan pencernaan, dan kognitif.

Dilansir dari Eat This Not That, setelah usia 50 tahun, untuk mendukung kesehatan fisik dan psikis, konsumsi nutrisi seperti serat, protein, kalsium, asam lemak omega-3, vitamin B, dan vitamin D dalam jumlah optimal menjadi semakin penting.

Salah satu cara termudah untuk mengonsumsi berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan yaitu melalui segelas smoothie. Minuman terbaik untuk usia 50 tahun ini jadi cara mudah untuk menerima asupan nutrisi sepanjang hari.

Segelas smoothie: minuman terbaik untuk usia 50-an

Dalam segelas smoothie, seseorang bisa menggabungkan sumber protein, serat, lemak sehat, serta vitamin dan mineral yang diperlukan tanpa harus repot.

Anda bisa memilih yogurt Yunani, biji rami, atau bahkan tahu sutera sebagai sumber protein dalam smoothie. Protein memberikan peran penting untuk menjaga massa tubuh.

Selain itu, Anda juga dapat menambahkan sumber serat seperti biji chia atau labu. Selain menjadi sumber serat, keduanya juga memiliki kandungan vitamin, mineral, dan lemak sehat yang diperlukan.

Anda juga disarankan untuk menambah sumber lemak sehat. Kacang kenari dan biji chia pada dasarnya dapat dijadikan sebagai sumber lemak yang sehat. Konsumsi lemak sehat, utamanya asam lemak omega-3, sangat penting untuk kesehatan otak.

Hal yang tidak kalah penting yaitu menambahkan rasa dalam segelas smoothie. Untuk urusan ini, Anda dapat memilih berbagai buah dan sayuran.

Sayuran hijau akan memberikan Anda banyak vitamin B. Buah beri bermanfaat sebagai sumber antioksidan yang kuat. Sementara buah-buahan tropis seperti jeruk dapat dijadikan sumber vitamin C yang menambah kekebalan tubuh.

Susu

Segelas susu menawarkan berbagai gizi yang diperlukan tubuh. Susu juga mengandung kalori yang penting untuk energi tubuh.

Melansir Healthline, susu rendah lemak, susu almond, dan susu kedelai menawarkan sejumlah besar kalsium, protein, dan nutrisi lain yang berguna bagi kesehatan tulang dan otot. Semua hal baik ini diperlukan oleh orang-orang yang sudah memasuki usia kepala lima.

Ilustrasi susu (Unsplash)

Jamu

Jamu dibuat dari berbagai bahan alami yang mengandung antioksidan dan anti-inflamasi. Jamu bisa diperoleh dari jenis herbal kunyit, jahe, madu, hingga lemon, yang semuanya baik untuk tubuh.

Melansir Eat This Not That, mengonsumsi jamu di usia tua dapat meningkatkan kekuatan tubuh dan melindungi tubuh dari ancaman radikal bebas.

Namun, jika Anda ingin mengonsumsi jamu, hendaknya konsultasikan terlebih dahulu dengan ahli herbal yang memahami kondisi tubuh Anda. Sebab, setiap jenis herbal harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter tubuh orang yang mengonsumsinya.

Itulah ulasan tentang minuman terbaik untuk usia 50 tahun, semoga informasi ini bermanfaat, dan selamat mencoba!

