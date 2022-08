Hasil Survei: Sebabkan Krisis dan Inflasi, Dukungan Warga AS Terhadap Ukraina Kini Menurun

ERA.id - Hasil survei menyatakan dukungan warga Amerika Serikat terhadap Ukraina kini mulai menurun.



Setelah 6 bulan perang antara Rusia dan Ukraina, tiga dari 10 warga AS kini ragu memberi dukungan dalam konflik tersebut.



Dalam hasil survei yang dilakukan Reuters menyatakan 28 persen warga AS tak memberi suara apakah mendukung pemerintahnya memberi bantuan kepada Ukraina melawan Rusia.



Sementara 53 persen warga dewasa setuju agar Washington terus memberi dukungan kepada Ukraina hingga pasukan Rusia angkat kaki.



Survei itu menunjukkan berkurangnya dukungan warga AS karena konflik yang terus berlarut-larut dan berkontribusi terhadap lonjakan inflasi di dalam negeri.



Dikutip dari Rusia Today pada Kamis (25/8/2022), 40 persen orang Amerika saat ini setuju pernyataan "Masalah Ukraina bukan masalah negaranya dan AS tak boleh ikut campur"



Angka tersebut naik dari survei sebelumnya emncapai 31 persen dengan pertanyaan yang sama pada April lalu.



Apalagi berdasarkan survei tersebut 59 persen koresponden setuju bahwa perang di Ukraina menyebabkan krisis dan AS tak mampu menyediakan dukungan finansial kepada Ukraina.



Sementara 51 persen lainnya mendukung agar AS tetap menyediakan senjata kepada Ukraina.