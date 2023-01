Penyebab Pegunungan Makkah Menghijau, Begini Penjelasan Ilmiahnya

ERA.id - Pegunungan di Mekkah Arab Saudi dikabarkan menghijau. Fenomena ini pun menjadi viral di media sosial. Sebab, seperti yang diketahui selama ini, gunung di Mekkah selalu gersang dan tandus. Sementara itu, Saudi Press Agency (SPA) menginfokan fenomena ini belum pernah terjadi dan ini adalah kali pertama. Kira-kira, apa penyebab pegunungan Mekkah menghijau?

Pegunungan Mekkah menghijau dari sudut lain (Foto:@theholymosques)

Selain SPA, Royal Commission for the Makkah City and the Holy Sites (RCMC) juga membagikan keindahan pegunungan yang diselimuti warna hijau tersebut di Twitter.

"Tuhan memperindah Mekkah dengan pegunungan, dataran, dan lembahnya; Yang membawa warisan sejarah, budaya dan wisata yang membuat kita menunjukkan kepada dunia keindahan Makkah Al-Mukarramah," demikian akun tersebut menuliskan.

Dikaitkan dengan Prediksi Kiamat

Sementara itu, The Islamic Information juga mengatakan bahwa fenomena langka yang terjadi di Saudi itu cukup membuat geger netizen yang merasa takut dengan pemandangan hijau di pegunungan Mekah tersebut. Pasalnya, beberapa orang menghubungkannya dengan prediksi akhir dunia atau kiamat seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW ribuan tahun yang lalu.

Penyebab Pegunungan Mekkah Menghijau

Apa yang menyebabkan fenomena ini bisa terjadi? Dikutip dari berbagai sumber, ada beberapa penjelasan terkait fenomena tersebut, antara lain sebagai berikut:

Tumbuhan Gurun Hanya Terjadi Semusim

Dikutip National Geographic, Senin 9 Januari 2023, tumbuhan gurun banyak yang sifatnya hanya semusim. Selama musim kering yang panjang, kemungkinan benihnya tidak aktif selama bertahun-tahun.

"Ketika hujan akhirnya datang, benih-benih itu menumbuhkan tunas dengan cepat. Tumbuhan tumbuh, mekar, menghasilkan benih baru, dan mati, seringkali dalam waktu singkat. Hujan yang deras juga dapat mengubah gurun menjadi negeri ajaib berbunga hampir dalam semalam."

Teknologi yang Dimodifikasi

Selain disebabkan faktor hujan, para ahli juga mengatakan tumbuhnya tanaman hijau di daerah gurun bisa dikarenakan oleh modifikasi teknologi. Saat ini, Arab Saudi juga sedang berupaya menjalankan program penghijauan gurun melalui Saudi Green Inisiative (SGI).

Adapun Arab News mengabarkan, SGI yang diluncurkan pada Maret 2021 itu adalah proyek penghijauan terbesar yang pernah ada di negara tersebut, dengan target penanaman 450 juta pohon pada tahun 2030. Sedangkan pada akhir tahun 2021 kemarin, ada sekitar 10 juta bibit pohon yang telah ditanam di seluruh 13 wilayah.

Untuk menekan potensi bahaya urban sprawl, pemerintah Saudi juga sudah menentukan tujuan spesifik SGI untuk memasukkan ruang hijau secara harmonis ke dalam ekspansi perkotaan, termasuk taman dan penghijauan di dalam batas kota gurun Kerajaan.

Hujan Lebat

Dikutip dari situs Haramain Sharifai, dalam setahun biasanya Mekah dan Madinah diguyur hujan selama 2-3 hari. Namun, kota ini diguyur hujan hampir setiap hari sepanjang pekan lalu tahun ini.

Hal inilah yang menjadikan area pegunungan dan lembah di Mekkah dan Madinah menghijau. Namun, situs tersebut juga menyebutkan, setelah musim penghujan berakhir nantinya, pegunungan dan lembah di Mekah dan Madinah akan tandus kembali.

Secara terpisah, laporan Pusat Meteorologi Nasional menyebut bahwa hujan yang mengguyur dapat diikuti hujan es, debut aktif, kurangnya jarak pandang horisontal serta intensitas hujan yang lebat.

Demikianlah penjelasan mengenai penyebab pegunungan Mekkah menghijau. Semoga penjelasan ini menjawab pertanyaan tentang hal tersebut.

