Viral, Satpam di Kanada Minta Seorang Muslim Tidak Salat di Stasiun: Ganggu Kenyamanan, Salat di Luar Saja

ERA.id - Seorang satpam stasiun kereta di Kanada diskors lantaran menegur seorang muslim saat salat di stasiun Ottawa.

Dikutip dari Arab News, muslim bernama Ahmad mengaku ditegur usai melaksanakan salat di lorong kosong di stasiun tersebut.

Dia mengatakan petugas keamanan tersebut mendekatinya dan berkata "Lain kali, jangan salat di sini, di luar saja,"

Dalam video viral yang beredar, petugas keamanan tersebut menegur Ahmad lantaran salatnya mengganggu pengguna stasiun lain.

Menanggapi hal tersebut Via Rail yang merupakan perusahaan kereta itu meminta maaf kepada Ahmad dan komunitas muslim.

Perusahaan itu pun menegaskan akan melakukan penyelidikan.

Sementara itu, Dewan Nasional Muslim Kanada menyayangkan aksi petugas keamanan di stasiun tersebut. Menurut dia, petugas itu melontarkan komentar diduga menghina kepada muslim tersebut.

We have been notified of a particularly concerning incident that unfolded recently inside the #Ottawa @VIA_Rail train station, involving a young #Muslim man who recieved hostile comments after praying. pic.twitter.com/A7U15zWwsy