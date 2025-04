Trump Janji Tidak Pecat Kepala Fed, Perang Dagang dengan China Mulai Cair?

ERA.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjamin tidak akan memecat ketua Federal Reserve (Fed) AS Jerome Powell. Jaminan ini sekaligus membuka peluang meredanya perang dagang antara AS dan China.

"Saya tidak berniat memecatnya. Saya ingin melihatnya sedikit lebih aktif dalam hal idenya untuk menurunkan suku bunga," kata Trump dalam pernyataannya, dikutip AFP, Rabu (23/4/2025).

Lalu, kata Trump, ia menggambarkan bahwa saat ini adalah Waktu yang tepat untuk menurunkan suku bunga. Namun bila Powell tidak melakukannya, hal itu tidak menjadi akhir dari segalanya.

"Jika dia tidak melakukannya, apakah ini akhir? Tidak," tegasnya.

Trump diketahui meluapkan kemarahannya kepada ketua Fed lantaran memberikan peringatan terkait kebijakan tarif Gedung Putih yang akan memicu inflasi. Kemarahan Trump itu pun menyebabkan kekhawatiran Powell akan dipecat dari jabatannya.

Sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, AS telah mengenakan tarif tambahan sebesar 145 persen pada banyak produk dari China. Biaya ini juga termasuk bea yang semula dikenakan atas dugaan peran China dalam rantai pasokan fentanil.

Selain itu, kebijakan ini juga ditetapkan atas dugaan praktik yang dianggap tidak adil oleh AS.

Menanggapi hal tersebut, China pun memberi balasan yang tak kalah fantastis terhadap barang-barang AS. Mereka menetapkan tarif balasan sebesar 125 persen kepada AS.

Meski kedua negara saling memberi serangan balasan, Trump membuka peluang adanya penurunan tarif untuk barang-barang China. Ia juga menyadari bahwa tarif 145 persen itu sangat tinggi.

"Mereka tidak akan mendekati angka itu tetapi tidak akan menjadi nol. Pada akhirnya, mereka harus membuat kesepakatan karena jika tidak, mereka tidak akan dapat bertransaksi di Amerika Serikat," ucapnya.