Hakim Banding Kasus Suap Eks Ibu Negara Korea Selatan Tewas di Pengadilan, Polisi Temukan Surat Misterius

ERA.id - Hakim ketua sidang banding mantan Ibu Negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditemukan tewas pada Rabu (6/5/2026). Jasad hakim ketua itu ditemukan di kompleks Pengadilan Tinggi Seoul.

Pejabat kepolisian setempat mengatakan jenazah hakim Shin Jong-o ditemukan sekitar pukul 01.00 dini hari di luar gedung Pengadilan Seoul, Rabu (6/5/2026). Saat ditemukan, polisi menemukan sepucuk surat dugaan bunuh diri tulisan tangan yang berada di sakunya.

Pada surat itu dilaporkan berisi permintaan maaf tetapi tidak menyebutkan persidangan Kim Keon Hee.

"Polisi tidak mencurigai adanya tindak kejahatan tetapi sedang menyelidiki penyebab pasti kematiannya, dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia jatuh hingga tewas," kata pejabat, dikutip Yonhap News, Rabu (6/5/2026).

Diketahui hakim Shin memimpin sidang banding atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan istri mantan presiden Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, di Pengadilan Tinggi Seoul. Kim dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan tingkat rendah pada bulan Januari lalu.

Namun bulan lalu, pengadilan banding menaikkan hukumannya menjadi empat tahun dari 20 bulan penjara. Hal ini karena Kim Keon Hee dinyatakan bersalah Sebagian atas keterlibatan dalam skema manipulasi harga saham dan bersalah lantaran menerima hadiah mewah dari gereja unifikasi.