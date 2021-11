WHO: Omicron Timbulkan Risiko Global yang Sangat Tinggi

ERA.id - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memeringatkan dunia bahwa virus corona varian Omicron kemungkinan akan menyebar secara internasional dan menimbulkan risiko global yang sangat tinggi dari lonjakan infeksi yang dapat memiliki "konsekuensi parah" di beberapa wilayah.



"Omicron memiliki jumlah mutasi lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, beberapa di antaranya mengkhawatirkan dampak potensialnya pada lintasan pandemi," kata WHO dalam pernyataannya pada Senin (29/11/2021).



"Risiko global secara keseluruhan terkait dengan varian baru dinilai sangat tinggi," sambung WHO.



