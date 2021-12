Gara-gara Varian Corona Omicron, Harga Minyak Jatuh

ERA.id - Harga minyak jatuh pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), menempatkan pasar di jalur kerugian mingguan karena melonjaknya kasus varian virus Corona Omicron menimbulkan kekhawatiran bahwa pembatasan baru dapat menekan permintaan bahan bakar.



Minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari merosot 1,50 dolar AS atau 2,0 persen menjadi menetap di 73,52 dolar AS, setelah mencapai tertinggi sesi di 74,97 dolar AS dan terendah 72,65 dolar AS. Untuk minggu ini, Brent anjlok 3,3 persen



Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Januari turun 81 sen atau 2,1 persen menjadi ditutup di 70,86 dolar AS per barel, setelah terombang-ambing antara puncak sesi 72,25 dolar AS dan terendah 69,94 dolar AS. Minggu ini, WTI melemah 1,1 persen.



Tag: harga minyak Harga minyak jatuh Corona Omicron