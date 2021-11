Biar Nggak Buntung di Masa Pandemi, Inilah Inovasi Terbaru Bisnis Restoran Supaya Laris Manis

ERA.id - Pandemi Covid-19 bukan halangan untuk membuka usaha, terutama bidang kuliner. Malahan, pandemi banyak yang membuat usaha kuliner menambah banyak penghasilan. Namun, bisnis makanan sebaiknya mengeluarkan inovasi terbaru agar pelanggan selalu bertambah dan tidak bosan dengan menu itu-itu saja.



Kali ini, Helga Angelina Co-Founder and CEO Burgreens and Green Rebel membeberkan inovasi bisnis restoran supaya laris manis. Mulanya, ia menceritakan berbagai tantangan mendirikan Burgreens and Green Rebel. Apalagi, banyak masyarakat Indonesia masih buta dengan makanan sehat.



"Aku merchant GoFood yang pertama, mesannya malah kayak lewat WhatsApp. Perjalanan Burgreens and Green Rebel banyak tantangan macam-macam, edukasi masyarakat bagaimana mengenalkan makanan nabati ke masyarakat yang masih buta," ungkap Helga melalui acara GoTo gelar 'Konferensi Nasional Maju Digital' Fasilitasi Peningkatan Daya Saing UMKM Lokal pada Jumat (12/11/2021).

Helga Angelina (Foto: Dok. Tokopedia)





Tag: tips bisnis makanan bisnis online Restoran Kekinian