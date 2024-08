6 Perubahan di Tubuh jika Rutin Minum Kopi Setiap Hari

ERA.id - Belakangan ini, minum kopi seolah sudah menjadi tren bagi banyak kalangan. Kopi bukan lagi minuman orangtua, melainkan semua kalangan termasuk anak muda.

Mungkin masih banyak yang belum menyadari kalau kebiasaan minum kopi ternyata dapat memberi perubahan pada tubuh.

Kendati demikian, manfaat itu tergantung pada cara menyajikannya. Seperti diberi tambahan gula, krimer atau kalori berlebihan atau tidak.

Menurut banyak penelitian, kopi yang sehat di tubuh adalah kopi tanpa tambahan kalori. Dengan demikian, ketika rutin dikonsumsi, maka dapat menawarkan efek kesehatan yang menakjubkan.

Perubahan tubuh jika minum kopi setiap hari

Berikut 6 perubahan yang dirasakan tubuh jika sering mengonsumsi kopi setiap hari, seperti dilansir dari laman Eating Well.

1. Energi mengonsumsi

Secangkir kopi biasanya mengandung kafein. Kandungan ini merupakan stimulan alami dapat membantumu merasa lebih berenergi.

Secara khusus, senyawa ini merangsang sistem saraf pusat dan membantu tubuh menjadi lebih semangat. Tak mengherankan, banyak orang yang memilih minum kopi sebelum memulai beraktivitas.

2. Lancar buang air besar

Minum secangkir kopi (atau minuman yang mengandung kafein) dapat memberikan dorongan energi. Selain itu, mengonsumsi kopi membuatmu lancar untuk buang air besar. Mengonsumsi kopi telah terbukti merangsang motilitas kolon, atau pergerakan yang terjadi di saluran pencernaan.

Dan beberapa data yang diterbitkan di Nutrients pada tahun 2021 menunjukkan minum kopi dapat meningkatkan keinginan untuk buang air besar di sekitar sepertiga dari populasi, berkat stimulasi motilitas kolon ini.

3. Suasana hati menjadi lebih baik

Banyak pecinta kopi setuju secangkir kopi adalah cara seseorang untuk menjaga suasana hati agar lebih baik. Sebuah studi tahun 2019 yang diterbitkan dalam Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology menunjukkan orang dewasa mengalami peningkatan suasana hati 30 menit setelah konsumsi kafein.

Selanjutnya, minum kopi secara teratur menghasilkan peningkatan suasana hati yang lebih tinggi dan lebih signifikan daripada minum kopi tanpa kafein.

Ilustrasi minuman kopi (Freepik)

4. Mengurangi risiko alzheimer

Kopi mengandung sejumlah senyawa polifenol bioaktif yang mendukung aspek-aspek tertentu dari kesehatan, termasuk otak dan beberapa bukti yang diterbitkan International Journal of Molecular Sciences pada tahun 2021 menunjukkan konsumsi kopi mungkin berkorelasi dengan penurunan risiko neurodegeneratif, seperti penyakit Alzheimer, Parkinson, dan demensia.

5. Cegah risiko penyakit kardiovaskular

Apakah kamu percaya minum kopi dapat mendukung kesehatan jantung? Menurut sebuah studi diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry pada tahun 2018, kebiasaan konsumsi 3 hingga 5 cangkir kopi per hari dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 15 persen.

Jenis penyakit kardiovaskular di antaranya penyakit arteri koroner, stroke, aritmia, jantung koroner, serangan jantung, kardiomiopati hingga Deep vein thrombosis (DVT).

6. Fungsi tiroid membaik

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Nutrition Journal pada tahun 2023 menemukan hubungan potensial antara asupan kafein moderat dan peningkatan fungsi tiroid di antara orang-orang dengan gangguan metabolisme.

Secara khusus, asupan kafein antara 9,97 dan 264,97 miligram per hari dapat meningkatkan hormon perangsang tiroid yang sehat.