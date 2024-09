Clara Shafira Krebs Dinobatkan Jadi Miss Universe Indonesia 2024

ERA.id - Clara Shafira Krebs berhasil memenangkan ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2024, yang digelar di H Club, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/9/2024). Ia dinobatkan sebagai pemenang usai mengalahkan finalis lainnya.

Penyematan mahkota kemenangan yang disebut Teratai Nusantara Crown kepada Clara dilakukan oleh National Director Miss Universe Indonesia 2024, Teuku Jordan Zacky. Clara Shafira Krebs dinobatkan sebagai pemenang karena penampilannya yang memukau dan memuaskan juri.

Pada Top 3, Clara Shafira Krebs berhadapan dengan Fiza Javaid Khan dan Nadia Ingrida Tjuatja. Mereka harus menjawab seluruh pertanyaan para dewan juri.

Akhirnya dewan juri memutuskan untuk menobatkan Clara Shafira Krebs sebagai pemenang, dilanjutkan dengan Fiza Javaid Khan sebagai first runner up, dan Nadia Ingrida Tjuatja sebagai second runner up.

Melalui unggahan Instagram @missuniverseindonesia2024, saat dinobatkan sebagai pemenang Clara tampak sangat senang dan berpelukan dengan Fiza. Usai menerima mahkota kemenangannya, Clara pun tampak berjalan dengan anggun menyapa para tamu yang hadir.

Sementara itu, atas kemenangannya tersebut, maka Clara Shafira Krebs akan menjadi wakil Indonesia pada ajang Miss Universe 2024. Ajang ini dijadwalkan digelar pada November 2024 mendatang di Meksiko.