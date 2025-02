Daftar Film dan Serial Asli Indonesia Rilisan Netflix Tahun 2025

ERA.id - Netflix Indonesia mengumumkan sederet film dan serial asli Indonesia yang siap tayang tahun ini, mulai dari genre komedi, thriller, hingga drama.

"Kami menyadari bahwa penonton Indonesia mendambakan cerita yang berani dan autentik dengan produksi terbaik. Itulah sebabnya tahun ini kami meningkatkan komitmen untuk terus bermitra dengan para pembuat film, aktor, dan kru berbakat di Indonesia guna menghadirkan lebih banyak lagi cerita lokal yang akan digemari anggota kami," kata Senior Director of Content Southeast Asia Netflix Malobika Banerji dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Antara.

Berikut daftar lengkap film dan serial asal Indonesia yang dirilis di Netflix sepanjang 2025.

Lupa Daratan (The Actor)

Tahun ini Netflix akan merilis kolaborasi pertama dengan sutradara Ernest Prakasa melalui Lupa Daratan (The Actor).

Film drama komedi tentang aktor egosentris yang tiba-tiba kehilangan kemampuan berakting tepat saat ia akan mendapatkan peran utama dalam sebuah film bergengsi.

Film ini dibintangi Vino G. Bastian, Agus Kuncoro, dan Dea Panendra.

Abadi Nan Jaya (The Elixir)

Film zombie pertama dari Netflix Indonesia Abadi Nan Jaya (The Elixir) hadir dari sutradara Kimo Stamboel.

Bercerita mengenai ramuan yang berujung memicu wabah zombie akibat ambisi pemilik perusahaan obat herbal.

Film ini dibintangi Donny Damara, Mikha Tambayong, Eva Celia, Dimas Anggara, Kiki Narendra, dan Marthino Lio.

The Most Beautiful Girl in the World

Film ini mempertemukan Reza Rahadian dan Sheila Dara Aisha dalam film komedi romantis berlatar dunia kerja, garapan sutradara Robert Ronny dari Paragon Pictures.

Film ini berkisah mengenai seorang playboy yang membuat acara perjodohan demi mendapatkan warisan dan memenuhi permintaan terakhir sang ayah yang menginginkan ia menikahi gadis tercantik di dunia.

Losmen Bu Broto:The Series

Paragon Pictures sebagai rumah produksi juga akan menghadirkan Losmen Bu Broto: The Series yang diangkat dari serial legendaris berjudul sama.

Serial ini menyajikan cerita mengenai keluarga Broto yang mengelola sebuah penginapan di Yogyakarta.

Saat anak termuda keluarga tersebut yang bernama Tarjo merasa kurang dihargai, ia menghadapi tantangan besar saat ingin membuktikan dirinya dan malah terlibat dalam cinta dengan tamu yang telah menikah.

Serial ini dibintangi Mathias Muchus, Maudy Koesnaedi, Baskara Mahendra, Wulan Guritno, dan banyak lagi.

Setetes Embun Cinta Niyala

Adaptasi novel laris Setetes Embun Cinta Niyala (Promised Hearts) karya Habiburrahman El Shirazy akan hadir dalam film berjudul sama, dibintangi Deva Mahenra, Beby Tsabina, dan Caitlin Halderman.

Film ini mengikuti kisah Niyala yang setelah berhasil mewujudkan cita-cita menjadi dokter terpaksa tunduk pada perjodohan yang tak diinginkan dan merelakan sahabat kecilnya yang ia cintai menikah dengan perempuan lain.

Setetes Embun Cinta Niyala menjadi kolaborasi pertama Netflix dengan MD Entertainment sebagai perusahaan film Indonesia ternama.

A Normal Woman

Film psychological drama ini diarahkan oleh sutradara Lucky Kuswandi menghadirkan cerita tentang seorang ibu rumah tangga dan sosialita yang hidupnya mulai goyah saat meyakini bahwa ia mengidap penyakit misterius yang tak bisa disembuhkan. Film ini dibintangi Marissa Anita, Dion Wiyoko, dan Gisella Anastasia.

Ratu-Ratu Queens: the series

Berkisah tentang empat perempuan imigran Indonesia dengan masing-masing kepribadian yang mencoba membangun rumah baru di Queens, New York, Ratu-Ratu Queens: the series menceritakan awal pertemuan para karakter yang telah memikat hati di film Ali & Ratu Ratu Queens (2021).

Mempertemukan kembali Nirina Zubir, Asri Welas, Happy Salma dan Tika Panggabean, serial ini sarat akan kisah-kisah persahabatan yang menyentuh.

Selain tayangan orisinal, Netflix juga akan membawa beragam tayangan Indonesia yang telah sukses di bioskop. Penonton dapat menikmati lebih dari 50 film Indonesia di sepanjang tahun dan kembali menyaksikan tayangan kegemaran mereka di rumah.