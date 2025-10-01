Gandeng Desainer Pokemon, JKT48 Rilis Art Toys Pertama di JICAF 2025

ERA.id - JKT48 resmi merilis proyek kolaborasi bersama Jakarta Illustration & Creative Arts Fair (JICAF) 2025. Kolaborasi yang diberi nama echo ini menghadirkan dua karakter bernama Graizy dari Gracia dan Pyopyonie dari Fiony.

Gracia JKT48 mengatakan karakter Graizy dibuat sesuai dengan kepribadiannya, termasuk pemilihan warna ungu yang menjadi favoritnya.

"Dari dulu dan semua fans JKT48 juga tau ya. Gracia tuh identik dengan warna Ungu. Jadi aku ngerasa, karakter aku ini harus pakai salah satu baju yang warna Ungu," kata Gracia saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2025).

Lalu, kata Gracia, kegemarannya dengan warna ungu itu pun diwujudkan ke dalam baju karakter Graizy yang memakai hoodie dan telinga kelinci.

"Jadinya pakai hoodie warna ungu terus di atasnya ada kuping kelinci. Karena aku Shio kelinci, jadi gambarin aku banget lah ya," imbuhnya.

Senada dengan Gracia, Fiony juga terlibat langsung dalam memilih konsep echo Pyopyonie. Fiony bahkan membuat sketsa, memilih warna, hingga menentukan detail untuk karakter echonya.

"Sebenarnya yang lebih aku banget kalau dilihat lebih detail di gambarnya di sebelah sini (nunjuk bawah mata kiri) ada molenya (tahi lalat) karena aku juga punya di sini. Jadi aku pengen karakternya aku banget," kata Fiony.

Di sisi lain, Sunny Gho perwakilan penyelenggara event JICAF 2025 menuturkan kolaborasi ini turut melibatkan desainer karakter gim asal Indonesia yang kini menetap di Jepang, Rianti Wong. Rianti memberikan sentuhan estetika kontemporer yang memperkaya visualisasi Echo para member JKT48.

"Kami bekerja sama dengan desainer karakter khusus gim, sebenernya, di Jepang namanya Rianti. Dia orang Indonesia tapi emang kerjanya di Jepang dari 2011," kata Sunny.

"Jadi emang dia profesional, udah bikin gim. Yang terkenal itu dia namanya Ninja Rush tapi sekarang dia bikin buat Pokemon juga, jadi dia illustrator Pokémon," imbuhnya.

Dalam kolaborasi ini, Ranti merancang 14 karakter echo dari JKT48 dengan desain yang berbeda-beda. Kolaborasi ini nantinya akan dirilis secara terbatas untuk para penggemar.

Sunny menjelaskan khusus penggemar resmi JKT48, mereka akan mendapat kartu undian agar bisa membeli echo member JKT48, khususnya edisi Graizy. Penggemar juga bisa membeli produk lainnya seperti T-Shirt dan Key Chain edisi terbatas di JICAF 2025.

"Mulai tanggal 1, temen-temen OFC (Official Fans Club) JKT48 akan bisa mengikuti raffle dan membeli secara online. Jadi, pembelian apapun bisa beli kaos atau Key Chain, itu tandanya, mengikuti undian," jelasnya.

Nantinya, kata Sunny, bagi 25 penggemar beruntung bisa membeli produk echo Graizy mulai 5 Oktober 2025 di JICAF.

"Nah yang belum jadi OFC juga bisa beli hanya untuk pengunjung JICAF mulai hari jumat dan Sabtu tanggal 3 dan 4 Sepember. Itu bisa beli beberapa merchandisenya di sini (JICAF) terbatas. Cuma ada 96 Kaos, karena per harinya 48, Jumat 48 kaos dan Key Chain, Sabtu 48 kaos dan Key Chain," imbuhnya.

Lebih lanjut, proyek merchandise, echo diharapkan menjadi jembatan antara dunia idol, seni visual, dan koleksi kreatif, menghadirkan pengalaman baru yang lebih dekat, personal, dan berlapis bagi fans maupun publik seni di Indonesia.