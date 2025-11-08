Ngopi Sambil Lihat Gunung, Ini 3 Kafe di Bogor dengan Pemandangan Terbaik

ERA.id - Bogor tidak pernah kehabisan tempat untuk ngopi sambil menikmati pemandangan. Kota yang dijuluki kota hujan ini memang selalu jadi pelarian favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Tak hanya karena udaranya yang sejuk, tapi juga karena deretan kafe dengan konsep alam yang menenangkan dan Instagramable.

Dikenal dengan suasananya yang adem dan pemandangan alam yang menenangkan, kota hujan ini punya banyak kafe dengan view pegunungan yang bikin betah berlama-lama. Kalau kamu lagi cari tempat nongkrong dengan nuansa alam, berikut tiga rekomendasi kafe dengan view gunung di Bogor yang bisa kamu kunjungi akhir pekan ini.

1. The Daun

The daun (Dok. @thedaun.official)

The Daun berlokasi di Kampung Jl. Pasir Panjang, Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Begitu tiba akan langsung disambut udara pegunungan yang segar dan pemandangan hijau di sekeliling. Kafe ini punya konsep semi outdoor dengan dekorasi kayu dan tanaman yang membuat suasana terasa alami.

Kafe ini cocok untuk didatangi bersama teman, pasangan atau sekadar ingin menikmati waktu tenang sendirian. Menu yang ditawarkan juga cukup ramah di kantong, mulai dari Rp20 ribu hingga Rp50 ribu, dengan pilihan kopi dan makanan ringan yang bisa menemani obrolan hangatmu.

2. Kopi Nako Kebonjati

Kopi Nako Kebonjati (Dok. @kopinako.kebonjati)

Masih di kawasan pegunungan Bogor, ada Kopi Nako Kebonjati yang terletak di Jl. Perjuangan Kp. Legok Gadong, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Cabang Kopi Nako satu ini dikenal dengan pemandangan pegunungan yang menjadi daya Tarik utama.

Tempatnya cocok untuk kamu yang suka suasana ramai tapi tetap ingin tenang. Banyak pengunjung datang untuk bekerja sambil ngopi, karena suasananya mendukung dan pencahayaannya alami. Dengan harga mulai dari Rp25 ribu hingga Rp50 ribu, kamu bisa menikmati berbagai menu kopi kekinian, seperti es kopi nako, susu aren, hingga camilan khas yang menggugah selera.

3. Humaira Coffee

Humaira Coffee (Dok. @humairacoffee.id)

Humaira Coffee terletak di kawasan Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tempat ini jadi favorit banyak pengunjung yang ingin menikmati suasana pegunungan tanpa keramaian berlebihan. Dengan konsep semi outdoor, kamu bisa duduk di area terbuka sambil memandang langsung area pegunungan yang berdiri gagah di depan mata.

Suasananya adem dan menenangkan, cocok untuk menulis, membaca, atau sekadar merenung ditemani secangkir kopi panas. Pengelola juga memperhatikan detail kenyamanan pengunjung, mulai dari pencahayaan alami hingga pemilihan kursi dan meja kayu yang serasi dengan alam sekitar. Menu di Humaira Coffee dibanderol antara Rp25 ribu hingga Rp50 ribu, dengan variasi kopi lokal yang patut dicoba.

Tiga kafe di atas punya keunggulan masing-masing, tapi satu hal yang sama, semuanya menawarkan ketenangan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Dari Cisarua sampai Sentul, kamu bisa menikmati kopi hangat ditemani udara sejuk dan pemandangan pegunungan yang menenangkan.