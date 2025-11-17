Lagi Suka Seseorang? Ini 5 Lagu Romantis Buat Kamu Biar Makin Berbunga

ERA.id - Jatuh cinta datang layaknya musim semi. Debaran menyenangkan terasa hangat di dalam hati. Ketika mengingat momen manis bersama seseorang yang disukai, sambil mendengarkan musik menjadi cara menyenangkan untuk merayakan perasaan indah itu.

Lagu bernuansa manis dan lembut bisa bikin tiap detik semakin spesial. Ada yang bikin kamu senyum kecil karena lirik lagunya persis apa yang kamu rasakan seolah penulis lagu sengaja menulis buat kamu.

Ini dia deretan lagu yang cocok diputar menemani kamu saat sedang jatuh cinta.

1. Pilihanku - Maliq & D’Essentials

Keseluruhan lagu memberi rasa tenang, bercerita tentang keyakinan memilih seseorang paling tepat di hati. Rela melakukan apapun demi bersamanya, dan momen dimana kamu sadar tanpa perlu alasan panjang harus dia “orangnya”.

2. Hanya Kamu Yang Bisa - Tiket

Bercerita tentang hanya satu orang tertentu bisa membuat jatuh cinta hingga tergila-gila. Meskipun banyak rayuan atau mencoba menyukai orang lain, kehadiran orang yang kita suka terasa berbeda, lebih mempesona, tidak ada yang bisa menggantikan perasaan yang dirasakan dan menyamai keindahan saat bersamanya.

3. Panah Asmara - Afgan

Bagaimana cinta datang seperti panah tepat sasaran mengenai hati menggetarkan zona asmara. Panah yang membawa perasaan bahagia, dan terpesona oleh seseorang sambil menaruh harapan agar rasa cintanya direspon, bukan diberi senyum, rasanya resah tidak sabaran menunggu jawaban yang dinanti.

4. Kereta Kencan - Hivi!

Menggambarkan perjalanan romantis penuh senyum sambil menaiki kereta impian. Bukan hanya menjadi pendamping, tapi tumbuh bersama sekaligus tempat tujuan untuk kembali. Ada rasa percaya setiap kembali, dia tetap disana, menjadi saksi bisu perjalanan cinta Bukan lagi kebetulan melainkan sudah ditakdirkan.

5. Memikat - Lugia

Cinta membuat kita merasakan fase awal, butterfly era dimana seperti ada kupu-kupu mengepakkan sayapnya di dalam tubuh, menggelitik yang menyenangkan. Jatuh cinta seperti terjebak oleh perangkap sederhana, sebuah senyum manis yang terlalu indah mampu memikat erat hati. Jika ada bintang jatuh, ingin berharap bisa memilikinya selamanya.

Deretan lagu di atas bisa melengkapi isi playlist kamu. Setiap lagu punya cerita sendiri yang bisa membuat momen jatuh cinta kamu lebih bermakna. Selamat menikmati setiap alunan musiknya!