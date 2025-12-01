Baru Pertama Kali Solo Trip? Ini 5 Tips yang Bisa Kamu Ikuti

ERA.id - Solo traveling menjadi salah satu tren perjalanan yang semakin populer. Banyak orang mulai mencoba bepergian sendiri karena ingin merasakan kebebasan dan pengalaman baru tanpa harus menunggu teman perjalanan.

Dilansir dari Rough Guides, bepergian sendirian sering terasa menakutkan, apalagi ketika harus meninggalkan kenyamanan rumah. Banyak orang memikirkan hal-hal buruk sebelum perjalanan dimulai, mulai dari takut rencana berantakan, tersesat, hingga khawatir soal keamanan saat berjalan sendiri di malam hari.

Berikut 5 tips penting yang bisa kamu pakai:

1. Lakukan riset sebelum berangkat

Pastikan mempelajari informasi dasar tentang destinasi yang akan dikunjungi, seperti budaya lokal, pilihan transportasi, kawasan yang aman untuk wisatawan, hingga rute menuju penginapan. Mengecek dokumen perjalanan seperti paspor dan visa juga penting agar tidak ada hambatan di bandara. Dengan persiapan ini, Anda bisa mengurangi rasa cemas saat tiba di tempat baru.

2. Pilih akomodasi yang nyaman dan aman

Memilih akomodasi yang tepat penting untuk kenyamanan solo traveler. Jika ingin suasana sosial, hostel bisa jadi pilihan karena banyak memiliki area bersama. Namun jika butuh privasi, hotel atau guest house lebih cocok. Pastikan lokasi akomodasi dekat transportasi dan memiliki ulasan baik, terutama soal keamanan.

3. Nikmati pengalaman makan sendirian

Nikmati Pengalaman Makan Sendirian (pexels.com)Caption

Banyak pemula merasa canggung makan sendiri, padahal ini bagian dari pengalaman solo trip yang justru menyenangkan. Banyak restoran menyediakan kursi bar atau meja kecil khusus untuk pengunjung solo sehingga kamu tetap nyaman. Makan sendiri juga memberikan kesempatan untuk mengamati suasana sekitar atau bahkan bertemu traveler lain.

4. Atur jadwal tapi tetap fleksibel

Memiliki rencana perjalanan itu penting agar perjalanan lebih terarah. Namun, jangan terlalu kaku dengan jadwal yang dibuat. Sisakan ruang untuk spontanitas, seperti mengunjungi tempat yang baru kamu temukan di perjalanan atau menerima ajakan warga lokal yang aman. Kadang, momen terbaik justru muncul dari hal-hal yang tidak direncanakan.

5. Utamakan Keamanan

Keamanan harus menjadi prioritas utama saat melakukan solo trip. Hindari membawa barang berharga berlebihan dan simpan dokumen penting di tempat yang aman di penginapan. Beri tahu keluarga atau teman dekat tentang lokasi penginapan dan rencana perjalananmu. Selain itu, bersikaplah hati-hati saat bertemu orang asing dan tidak perlu selalu mengungkapkan bahwa kamu bepergian sendiri.

Dengan persiapan yang tepat, solo traveling bisa menjadi pengalaman yang aman, seru, dan penuh cerita baru. Lima tips di atas dapat membantu pemula merasa lebih percaya diri saat bepergian sendiri. Pada akhirnya, solo trip bukan hanya tentang menjelajahi tempat baru, tetapi juga tentang mengenal diri sendiri dan menikmati kebebasan dalam setiap langkah perjalanan.