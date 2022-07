Apa Itu Me Time, Tujuan, dan Manfaatnya Untuk Diri? Berikut Ulasan Lengkapnya

ERA.id - Istilah Me Time sering ditemukan atau terdengar akhir-akhir ini seiring dengan masifnya informasi di era dunia digital. Me Time sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni Waktu Sendiri yang mana merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menghabiskan waktu sendirian dengan tujuan untuk mencapai ketenangan dan mengistirahatkan pikiran sejenak.

Manusia memang merupakan makhluk sosial yang butuh berinteraksi satu sama lain, namun ketika situasi dan keadaan sudah tidak membuat manusia merasa aman dan nyaman maka disitu lah me time dibutuhkan.

Seperti diketahui meluangkan waktu sendiri juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental.

Kenapa kita butuh waktu menyendiri atau “Me Time”?

Kita ingin menyendiri merupakan sebuah batas kejenuhan diri, rasa di atas ambang bosan dengan segala rutinitas yang kita alami. Sehingga jika kita tidak mengerti dengan ini , kita biasa salah presepsi dengan mengartikan sebagai rasa stres, lelah, capek dan bosan yang padahal itu mengacu pada rasa jenuh yang kita alami.

Pada saat mengalami hal tersebut kita sangat membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Sebutan ini yang sedang trend di sebut dengan “me time” atau waktu untuk diri sendiri.

Manfaat Melakukan Me Time untuk Diri Sendiri

Dan berikut kami rangkum 5 manfaat 'me time'.

1. Menghilangkan stres

Kehidupan sehari-hari penuh dengan berbagai hal yang dapat mengganggu dan mengalihkan pikiran. Masalah tertentu bisa jadi begitu membekas sehingga anda terus memikirkannya saat bekerja, beraktivitas, bahkan hingga beristirahat.

Me time memiliki manfaat untuk menghilangkan pikiran tersebut. Ketenangan yang anda dapatkan dari menghindari hiruk-pikuk kehidupan untuk sejenak juga berguna untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kerja di kemudian hari.

2. Menyegarkan pikiran

Rasa jenuh, informasi berlebih, dan konflik yang berasal dari kehidupan sehari-hari juga dapat membuat pikiran anda kusut. Dampaknya berpengaruh terhadap kemampuan anda dalam berpikir, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah.

Waktu untuk diri sendiri amat berguna untuk menyegarkan pikiran karena otak Anda terbebas dari berbagai hal yang mengganggunya. Jika pikiran anda terasa segar, tubuh Anda pun akan merasakan hal yang sama.

3. Memperbaiki hubungan dengan orang lain

Interaksi sosial dapat membuat Anda merasa jenuh terhadap orang lain. Akibatnya, masalah kecil yang ditimbulkan pasangan, anggota keluarga, atau teman bisa saja berubah menjadi konflik yang lebih besar.

Salah satu manfaat me time adalah untuk menenangkan diri sendiri. Begitu anda lebih tenang, anda akan siap untuk berinteraksi kembali dengan orang lain. Anda pun lebih mampu meminta maaf atas perilaku negatif yang mungkin telah anda lakukan sebelumnya.

4. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi

Ada perbedaan jelas antara kesepian dengan menyendiri. Kesepian merupakan emosi negatif yang timbul saat Anda merasa tidak terhubung dengan orang lain.

Sebaliknya, menyendiri sejenak justru memberikan manfaat bagi kemampuan bersosialisasi. Menghabiskan waktu dengan diri sendiri selama me time memiliki manfaat dalam meningkatkan beberapa aspek, di antaranya:

• Kemampuan berkomunikasi dan memahami orang lain

• Pemahaman terhadap diri sendiri

• Kecerdasan intelektual dan emosional



Jadi, tidak ada salahnya menyendiri untuk memperoleh manfaat Me time saat anda merasa jenuh menjalani kehidupan sehari-hari. Jika dilakukan sesuai porsinya, hal ini justru berguna bagi kesehatan Anda.

Hal Apa Saja yang Dilakukan untuk Me Time yang Asyik?

Mungkin kamu masih bingung bagaimana cara mengisi me time dengan kegiatan yang menyenangkan. Padahal, banyak kegiatan asyik yang bisa dilakukan saat me time. Berikut ini beberapa hal yang bisa jadi inspirasi untuk dilakukan saat me time!

1. Kulineran

Kamu suka wisata kuliner, tapi selalu gagal karena nggak ada yang menemani? Jangan lagi, deh, rencana kulineran hanya berakhir jadi wacana belaka. Salah satu kegiatan seru yang bisa dilakukan saat me time tentunya saja kulineran. Nggak perlu tunggu teman available lagi, deh!

Kalau wisata kuliner hanya seorang diri, tuh, kamu jadi tidak perlu pusing saat memilih makanan. Semua makanan yang kamu inginkan pun bisa disantap. Eits, tapi kalau wisata kuliner seorang diri, harus siap-siap perut kosong, ya. Jangan sampai perut kamu sakit karena terlalu banyak makan saat wisata kuliner.

Tipsnya adalah cobalah untuk memesan makanan dalam porsi lebih kecil. Kalau ada makanan yang tersisa pun jangan dibuang, ya. Mintalah kepada pedagang untuk membungkus sisa makanan untuk kamu makan lagi di rumah atau diberikan kepada orang yang membutuhkan.

2. Staycation

Salah satu kegiatan seru saat me time adalah staycation. Mungkin selama ini kamu ingin mencoba penginapan yang unik dan Instagramable, tapi selalu gagal karena tidak ada orang yang menemani. Nggak perlu tunggu ada yang menemani, deh, kamu juga bisa menginap di hotel yang lucu dan cozy sendirian, lho.

Sekarang ini sudah banyak penginapan dengan desain menarik, harga terjangkau, dan tentunya yang bikin nyaman. Terlalu malas untuk keluar kota untuk staycation? Tenang, di Jakarta juga ada banyak penginapan yang cocok banget untuk staycation, kok!

3. Liburan

Kamu juga bisa, lho, me time dengan pergi liburan ke tempat yang kamu inginkan. Nggak perlu takut terlihat seperti orang tidak punya teman. Selama kamu nyaman dan aman bepergian sendiri, jangan ragu liburan sambil me time, ya.

Kalau liburan sendiri, tuh, punya banyak kelebihan. Salah satunya adalah bisa bebas menyusun itinerary sesuai keinginan. Mau rebahan seharian di hotel atau seharian main di pantai, tentunya bisa banget!

4. Binge-watching series atau film

Bermalas-malasan seharian di kamar atau di rumah untuk menonton film-film yang belum sempat kamu tonton saat me time? Bisa banget!

Salah satunya adalah dengan maraton nonton film atau serial yang kamu suka. Kamu pun bebas menentukan mau menonton film atau serial jenis apa. Drama Korea komedi romantis atau film horor Hollywood bisa jadi pilihan yang tepat, tuh!

Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan sebelum binge watch, nih. Jangan lupa untuk mengatur ruangan agar nyaman saat nonton dan juga siapkan camilan biar nggak bosan. Sudah siap Netflix and chill?

5. Mengatur ulang kamar

Eits, jangan salah, mengatur ulang dekorasi kamar juga salah satu kegiatan saat me time yang asyik, lho. Kalau selama ini kamar berantakan atau sudah terlalu kuno, jangan ragu, deh, untuk mendekorasi kamar tidur biar makin cozy dan cocok sebagai tempat relaksasi.

Kamu bebas mendekorasi kamar sesuai dengan keinginan, boleh kamar tidur yang simpel hingga kamar tidur bergaya shabby chic. Biar nggak salah dekor, carilah referensi dekorasi kamar dari berbagai sumber, salah satunya dari Rukita. 😉

6. Masak-masak

Memasak juga bisa menjadi salah satu cara me time yang asyik tanpa harus ribet. Kalau tempat tinggalmu punya dapur, jangan ragu untuk mengasah kemampuan memasak sambil me time. Ternyata, selain bisa menciptakan makanan yang lezat, memasak juga salah satu cara untuk melepas stres, lho!

Nggak ada dapur atau kompor di tempat tinggalmu sekarang? Nggak usah sedih, deh! Sekarang ini sudah banyak bertebaran resep-resep mudah yang bisa dimasak di rice cooker ataua panci listrik. Selamat berkreasi, ya!

7. Mencoba beberapa tempat baru

Setiap bulannya, tuh, pasti ada saja tempat baru di Jakarta dan kota lainnya. Mulai dari restoran, kedai kopi, hingga tempat wisata. Nah, kamu juga bisa mengisi me time dengan mencoba tempat-tempat yang selama ini ingin dikunjungi.

Cari informasi tentang tempat yang ingin kamu datangi, mulai dari harga tiket sampai cara menuju ke lokasi tersebut. Kamu juga bisa, tuh, membaca referensi tempat-tempat baru di Jakarta yang banyak tersebar di media sosial Twitter.

8. Olahraga

Me time tapi, kok, malah olahraga? Yap, olahraga juga merupakan salah satu bentuk me time yang asyik. Kamu bisa bebas memilih jenis olahraga apa yang ingin dilakukan, mulai dari jogging santai sampai olahraga berat seperti angkat beban.

Selain badan jadi sehat, nih, berolahraga juga membantu mengurangi tekanan stres akibat aktivitas harian yang menumpuk.

9. Menyalurkan hobi

Kamu punya hobi apa, nih? Kalau selama ini kamu nggak punya hobi, cobalah untuk mencari kegiatan yang membuat kamu makin relaks dan bahagia, misalnya saja melukis atau memanah. Nah, menyalurkan hobi juga bisa menjadi salah satu alternatif kegiatan me time yang asyik.

Bahkan, banyak hobi bisa dilakukan di dalam rumah, lho. Misalnya saja membuat kue, menjahit, atau menulis cerita. Me time pun jadi berasa lebih bermanfaat jika diisi kegiatan positif.

10. Perawatan diri

Siapa di sini yang suka merawat diri? Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan saat me time adalah merawat diri. Mulai dari spa, pijat, masker rambut, atau perawatan wajah. Kamu bisa, tuh, melakukan perawatan sambil santai di dalam kamar atau pergi ke tempat spa atau facial wajah.

Setelah me time sambil perawatan diri, badan pun jadi lebih segar dan stres berkurang. Kegiatan satu ini memang benar-benar bikin relaks, deh!

Itulah dia beberapa hal yang bisa dilakukan saat me time. Me time memang sangat perlu dilakukan agar kamu terhindar dari stres akibat lelah beraktivitas sepanjang pekan. Pokoknya, me time itu bisa membuat badan dan pikiran lebih fresh, deh!

Kegiatan me time favorit kamu nggak ada dalam daftar di atas? Coba tulis di kolom komentar hal yang bisa kamu lakukan saat me time!





