Marah Tak Didukung Jadi Presiden, John Legend Malas Berteman Lagi dengn Kanye West

ERA.id - John Legend akhirnya buka suara terkait persahabatannya dengan Kanye West yang merenggang hingga saat ini. Diketahui persahabatan mereka kandas karena memiliki pandangan politik yang berbeda, yakni saat Kanye West mendukung Donald Trumph sebagai Presiden Amerika Serikat.



John Legend tak menampik hal tersebut, namun menambahkan alasan lainnya persahabatannya dengan Kanye West kandas. Alasannya adalah karena ia tidak memberikan dukungan kepada Kanye untuk mencalonkan diri sebagai presiden.



"Dia sangat kesal dengan saya, karena saya tidak mendukungnya mencalonkan diri sebagai presiden. Itu adalah dorongan nyata bagi kami untuk memiliki ketegangan dalam persahabatan kami," ungkap John Legend, dalam wawancara bersama New Yorker.



Pelantun lagu "All of Me" itu mengatakan bahwa Kanye sangat kesal terhadapnya akan hal tersebut. Ditambah juga dengan John yang dengan terang-terangan memberikan dukungannya kepada Joe Biden.



"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di massa depan, tetapi dia sangat kesal dengan saya karena saya tidak mendukungnya dan saya mendukung Joe Biden. Terserah dia apakah dia bisa melewati itu," tuturnya.



Lebih lanjut, John merasa bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal biasa, dan tidak semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Sikap dan reaski Kanye West yang berbeda tersebut membuat John memilih untuk menjauh dari persahabatan mereka.



"Saya tidak merasa politik harus menjadi segalanya dalam hubungan Anda, dan hubungan dengan orang-orang tidak hanya ditentukan oleh siapa yang mereka pilih. Saya tidak ingin menjalani kehidupan yang begitu disibukkan dengan politik, sehingga menjadi satu-satunya penentu siapa yang bisa menjadi teman saya dan siapa yang tidak," pungkas John Legend.