Jadi Ibu Sekaligus Wanita Karier, Zaskia Sungkar Ungkap Rahasia Membagi Waktu

ERA.id - Zaskia Sungkar berbagi tentang kehidupannya sebagai seorang wanita karier sekaligus sebagai ibu dan istri. Ini disampaikan Zaskia Sungkar saat menjadi bintang tamu di acara HER "Womenland is Your Wonderland", oleh Pevent belum lama ini, yang memberikan wadah bagi perempuan lebih berekspresi dalam hal apapun.



Tak memungkiri, Zaskia mengaku cukup kesulitan mengatur waktunya untuk bekerja sekaligus sebagai seorang istri dan ibu. Terlebih dengan bisnisnya di bidang fashion yang kini sudah berkembang cukup pesat.



"Bagi waktu itu susah banget loh. Kayaknya semua ibu sama sih ya. Pasti ada masa di mana kita sudah kesibukan banget nih, dan harus ngerem lagi," ungkap Zaskia Sungkar, dilansir dari keterangan resmi.



Meski demikian, Zaskia kini sudah memiliki cara tersendiri untuk mengatur waktunya. Ia mengatakan bahwa bagi seorang istri dan ibu yang juga wanita karier, harus mengetahui bahwa prioritas utama adalah anak dan suami, sehingga pengaturan waktu bisa dilakukan dengan baik.



"Yang terpenting sih kita harus sadar bahwa prioritas utama kita adalah suami dan anak, itu sudah. Kalau bisnis itu setelah izin dari suami, ya itu kayak sudah bonus saja," jelasnya.



Zaskia mengakui bahwa jika bisnisnya sangat menyibukkan dirinya, sehingga sang suami, Irwansyah selalu berperan mengingatkannya. Irwansyah selalu berusaha mengingatkan dirinya dengan baik, agar tidak mengundang keributan dalam rumah tangga.



"Makin ke sini kan semakin hectic gitu. Alhamdulillahnya punya suami yang tahu kalau sudah mulai kebablasan akunya, dia ingatinnya secara baik. Jadi bukan bikin ribut gitu," tambahnya.



Lebih lanjut, kakak Shireen Sungkar itu menambahkan tips lainnya adalah sebagai perempuan juga peka terhadap situasi. Perempuan harus bisa menyadari tanggung jawab utamanya adalah anak dan suami, ketika sudah menikah.



"Pelan-pelan gitu, misalnya kayak 'yang kamu sudah keseringan masalah kerjaan'. Bukan yang marah gitu, dan kita sebagai perempuan harus peka, karena tanggung jawab kita itu ya suami dan anak," pungkas Zaskia Sungkar.