Trailer Dokumenter My Mind and Me Dirilis, Siap Tampilkan Kehidupan Selena Gomez 6 Tahun Belakangan

ERA.id - Selena Gomez bersama Apple TV+ akhirnya merilis trailer film dokumenternya yang berjudul My Mind and Me, pada Selasa (20/9/2022). Trailer ini juga dibagikan Selena lewat unggahan di Instagramnya, dan menjelaskan singkat isi dari film dokumenternya.



"My Mind & Me. Kami terkadang tidak sejalan dan itu sangat sulit untuk bernapas, tetapi aku tidak akan mengubah hidupku," tulis Selena Gomez.



Dokumenter My Mind and Me akan menyajikan kehidupan Selena Gomez selama enam tahun belakangan ini. Pada trailer menyajikan video-video Selena, mulai dari ia tersenyum dan tertawa, murung, hingga menangis.





Pihak produksi sebelumnya menjelaskan bahwa dokumenter ini akan menayangkan kehidupan Selena Gomez yang terguncang di puncak kariernya. Tak hanya itu, akan disajikan juga proses Selena untuk kembali bangkit dari semua masalah yang dihadapinya.



"Setelah bertahun-tahun menjadi pusat perhatian, Selena Gomez mencapai ketenaran yang tak terbayangkan. Tapi saat dia mencapai puncak baru, sebuah tikungan tak terduga menariknya ke dalam kegelapan. Dokumenter murni dan intim ini mencakup perjalanan enam tahunnya menuju cahaya baru," kata pihak produksi, dilansir dari People.



Sementara itu, film dokumenter My Mind and Me ini disutradarai oleh Alek Keshishian. Dokumenter ini dijadwalkan untuk tayang di Apple TV+ pada 4 November 2022 mendatang.