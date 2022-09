Makin Disorot, Meghan Markel Disebut Mimpi Jadi 'Beyonce' Usai Menikah dengan Pangeran Harry

ERA.id - Usai hadir di pemakaman Ratu Elizabeth II, Meghan Markle kini semakin ramai tuai sorotan. Terbaru, Meghan disebut ingin menjadi 'Beyonce' dari Inggris, yakni artis sekaligus memiliki ikatan darah dengan kerajaan setelah menikah dengan Pangeran Harry.



Hal ini dinyatakan oleh mantan orang dalam istana. Pernyataannya ditulis dalam buku Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, yang ditulis oleh Valentine Low.



"Saya merasa Meghan mungkin mengira akan menjadi Beyonce-nya Inggris. Menjadi bagian keluarga kerajaan akan memberinya pujian seperti itu," ucap mantan orang dalam istana kepada Low, dilansir dari People.



Namun, kenyataannya tidak seperti yang sudah diperkirakan. Meghan yang menikah dengan Harry pada tahun 2018 akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dari posisi sebagai bangsawan senior pada Januari 2020.



Sumber mantan orang dalam itu menyebut bahwa keputusan mundur tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan Meghan menghadapi situasi yang di luar dugaan.



"Sedangkan yang dia temukan adalah begitu banyak aturan yang sangat konyol, sehingga dia bahkan tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sebagai individu pribadi, itu sulit," jelas sumber.



Seperti diketahui, mundurnya Pangeran Harry dan Meghan Markle sebagai anggota aktif kerajaan sempat disayangkan oleh mendiang Ratu Elizabeth II. Sementara itu, Harry dan Meghan kini sudah tinggal di Montecito, California, Amerika Serikat, bersama dua anak mereka, Archie dan Lilibet.