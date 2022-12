Sombong Dapat Pesan Dukungan dari Beyonce, Netizen Sebut Meghan Markle Halu

ERA.id - Istri Pangeran Harry, Meghan Markle, baru-baru ini mengaku dapat pesan dukungan dari Beyonce. Akibat wawancara dia dengan Oprah Winfrey soal sisi gelap Kerajaan Inggris, pada tahun 2021 lalu.

Dilansir dari People, Jumat, (16/12/2022), lewat salah satu episode serial dokumenter Harry & Meghan yang tayang di Netflix, Meghan menceritakan hubungan rumah tangga mereka setelah keluar dari keluarga Kerajaan Inggris.

Selain itu, Meghan mengaku mendapat pesan pribadi dari Beyonce, yang mendukungnya atas sikap yang dianggap melawan hukum Kerajaan Inggris. Saat Harry meminta untuk mengontak Beyonce saat itu juga, Meghan langsung menolak.

"Tak usah (menghubungi Beyonce). Dia bilang kalau dia hanya ingin aku merasa aman dan terlindungi. Dia mengagumi dan menghormati keberanian ku dan kerapuhan ku," ucap Meghan.

Meghan juga merasa percaya diri sekaligus sombong, karena dia jadi sosok yang merubah hukum Kerajaan Inggris.

"Aku berpikir bahwa aku terpilih untuk mengubah kutukan generasi yang memang perlu diperbaiki," tambahnya.

Melihat itu, Harry justru kagum dengan dukungan dari Beyonce.

"Beyonce mengatakannya dengan sangat baik," balas Harry.

