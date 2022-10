Tuai Kritikan Gegara Dinilai Tak Ramah ke Kyuhyun Super Junior, Reza Arap: Gue Nggak Bisa Sok Dekat!

ERA.id - Reza Arap memberikan klarifikasi usai menuai kritik dan hujatan karena dinilai tak ramah kepada Kyuhyun Super Junior, saat mereka menjadi juri grand final Indonesia's Got Talent. Melalui unggahan Instagram Storiesnya, Reza menjelaskan yang dilihat netizen berbeda dengan yang terjadi di belakanga panggung.



Suami Wendy Walters itu mengatakan bahwa saat di belakang panggung, ia berbincang dengan Kyuhyun. Namun, saat di panggung memang berbeda, karena Reza fokus terhadap kontestan yang berlomba di ajang tersebut.



"Ada yang namanya backstage. Di backstage gue samperin kok. Urusan di meja juri sama di stage, kerjaanku bukan untuk siapa saja tetapi untuk kontestan dan pertunjukkan. Dia (Kyuhyun) udah aktif ngobrol sama yang lain, dan itu lebih dari cukup untuk dia," tulis Reza Arap, pada Selasa (4/10/2022).



Reza kemudian menegaskan bahwa ia tak bisa bersikap sok dekat terhadap Kyuhyun hanya untuk mendapat perhatian dari netizen. Ia juga menyinggung soal hujatan netizen mengenai fisiknya dan mereka yang terlalu mengagungkan selebriti luar negeri.

Klarifikasi Reza Arap (Instagram Stories)





"Gue nga bisa tuh sok2 deket ke dia only to get y'all attention hehe. Ya susah juga yang ketangkep kamera pas gue lagi tolol di dunia gua sendiri dibikin ceritanya gue kaga ada attitude, and now most of you guys ngehina fisik gue. Well it shows the standart of all of you," jelasnya.



"Seleb luar disembah. Orang yang di satu negara sendiri diinjek2 no wonder," lanjutnya.



Lebih lanjut, Reza juga membagikan pesan seseorang yang melihatnya sikapnya terhadap Kyuhyun di studio acara tersebut berlangsung. Reza disebut bersikap sangat ramah terhadap member termuda Super Junior itu.



"Wah padahal dirimu kemarin ramah banget juga ke Kyuhyun. Aku lihat dari studio langsung," pesan netizen.



"Berikut adalah komentar dari saksi di studio. Kita kembali setelah pesan2 berikut ini," pungkas Reza Arap.