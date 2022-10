Dinilai Cuek dan Tidak Menghormati Kyuhyun Super Junior, Reza Arap Banjir Kritikan

ERA.id - Sikap Reza Arap yang dinilai begitu cuek dan tidak menghormati Kyuhyun Super Junior menuai sorotan publik. Sebagai informasi, Reza dan Kyuhyun bertemu saat menjadi juri di grand final Indonesia's Got Talent.



Pada video yang beredar, Kyuhyun yang hadir sebagai juri tamu menyapa juri lainnya dengan membungkukkan badannya, termasuk kepada Reza Arap. Namun, saat mendapat hormat dari Kyuhyun, Reza Arap dinilai tidak membalas dan terlihat hanya duduk di bangkunya.



Sikap Reza Arb tersebut jauh berbeda dengan juri lainnya, seperti Ivan Gunawan dan Rossa yang terlihat menyapa balik Kyuhyun. Ini tentunya membuat para penggemar Kyuhyun kecewa dan memberikan kritik atas sikapnya tersebut.

The fact that Kyuhyun FREAKING BOW to Reza Arap and he DIDN'T EVEN FLINCH. Not even nodding his head. Your manner's stoop down to the underground https://t.co/VwHJVDEVvv