Mengenal Profil Arawinda Kirana, Aktris yang Disebut sebagai Pelakor dalam Rumah Tangga Guiddo Ilyasa Purba dan Amanda Zahra

ERA.id - Profil Arawinda Kirana menarik perhatian netizen lantaran disebut sebagai orang ketiga atau pelakor dalam rumah tangga Guiddo Ilyasa Purba dan Amanda Zahra. Beberapa bulan setelah rumor tersebut beredar, Arawinda mengungah gambar berisi bermintaan maaf.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, dia menulis penjelasan yang cukup panjang. Inti dari penjelasan tersebut adalah permintaan maaf terkait masalah dan rumor yang menyangkut dirinya.

"Mohon maaf selama ini saya belum berbicara, karena ada beberapa hal yang belum bisa saya sampaikan pada saat ini, dan ingin saya sampaikan pada waktu yang tepat," ungkap Arawinda dalam unggahan tersebut, 26 Oktober 2022, dikutip Era dari akun @arawindak.

Arawinda meminta maaf karena tidak kunjung angkat bicara terkait masalah dan rumor pribadi yang dia sebut tidak benar.

"Terkait dengan masalah dan rumor tidak benar yang telah muncul mengenai kehidupan pribadi saya," lanjutnya.

Dia juga menjelaskan bahwa sikap diam yang dia lakukan telah memicu kebingungan dan kesalahpahaman. Hal tersebut juga memberikan dampak negatif bagi orang-orang di sekitarnya.

"Diam merupakan pilihan yang rumit, sebab saya sadar bahwa diamnya saya selama ini malah justru menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman, serta berdampak buruk kepada orang-orang di sekitar saya. Termasuk di pekerjaan yang pernah melibatkan saya.”

Profil Arawinda Kirana

Arawinda Kirana memiliki nama lengkap Sri Arawinda Kirana Rustandi. Namanya menarik perhatian banyak orang sejak menjadi pemeran utama dalam film Yuni (2021). Dia merupakan aktris pendatang baru yang telah mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi.

Dilansir IDN Times, perempuan kelahiran Jakarta, 27 September 2001 ini tak hanya bergerak di bidang seni peran. Dia juga dikenal sebagai seorang penyanyi, model, fashion blogger, dan aktivis.

Dia telah berkecimpung di bidang seni peran sejak kecil. Dahulu, dia menggeluti seni tari dan teater. Tahun 2017 bisa disebut sebagai tahun pertamanya melangkahkan kaki ke dunia seni pertunjukkan profesional.

Pada tahun tersebut dia menjadi figuran dalam film Galih dan Ratna. Berselang tiga tahun, karier Arawinda di dunia perfilman semakin terlihat. Dia bermain dalam film Quarantine Tales (2020) sebagai Adin.

Ara, panggilan akrab Arawinda, sempat terlibat dalam beberapa projek, seperti video klip, serial musikal, dan film pendek. Kemudian, film Yuni menjadi puncak capaian Ara sejauh ini.

Pada tahun yang sama, dia menjadi penyanyi dari sejumlah lagu tema serial musikal Nurbaya. Tahun ini, dia menjadi salah satu pemeran dalam film Before, Now & Then (Nana).

Prestasi Arawinda Kirana

Film Yuni (antaranews)

Seperti telah disebutkan sebelumnya, sejumlah penghargaan bergengsi pernah didapatkan oleh Arawinda Kirana. Sebagian besar capaian tersebut, baik lokal maupun internasional, berasal dari film Yuni. Berikut adalah beberapa prestasi yang pernah dicatatkan oleh Arawinda Kirana.

· Aktris Pendatang Baru Terpilih Quarantine Tales - Piala Maya 2020

· Pemeran Utama Wanita Terbaik Yuni - Festival Film Indonesia 2021

· Best Actress Yuni - Asian World Film Festival 2021

· Best Actress Yuni - Red Sea International Film Festival 2021

· Best Actress Yuni - Indonesia Film Critics Society 2021

· Aktris Utama Pilihan Tempo Yuni - Festival Film Tempo 2021

· Aktris Utama Terpilih Yuni - Piala Maya 2022

Itulah beberapa informasi mengenai profil Arawinda Kirana. Beberapa waktu lalu Ara disorot karena rumor perselingkuhan, tetapi melihat ke belakang, dia adalah orang yang dibanggakan dalam dunia perfilman Tanah Air.