8 Wanita Tercantik di Dunia Saat Ini Versi TC Candler, Ada dari Indonesia Lho..

ERA.id - Pernahkah Anda bertanya, siapa yang paling cantik di dunia ini? Masing-masing orang mungkin memiliki jawaban yang berbeda. Semua wanita cantik dan selera orang tidak sama.

Terkait hal terebut, TC Candler memiliki standar perempuan cantik menurut mereka kemudian merilis The 100 Most Beautiful Faces of 2022 versi mereka. TC Candler menyusun daftar wanita tercantik di dunia bukan hanya berdasarkan penampilan fisik, tetapi juga menilai keeleganan, keanggunan, orisinalitas, dan keberanian yang kemudian dihadirkan dalam wajah cantik.

TC Candler bersama The Independent Critics kemudian memilih 100 perempuan dari 1.300 selebritas di 45 negara. Sebenarnya, TC Candler juga merilis wajah-wajah tampan dari seluruh dunia. Namun, kali ini kita akan membahas para perempuan cantik di muka Bumi tahun 2022.

Beberapa selebritas asal Indonesia masuk nominasi ini. Salah satu wajah tersebut masuk 10 besar wajah tercantik di dunia. Dia adalah penyanyi muda berbakat yang memiliki suara sangat indah. Untuk lebih jelas, simak ulasan berikut yang dikutip Era dari Gramedia Blog.

Siapa yang Paling Cantik di Dunia Ini Sekarang?

1. Lisa BLACKPINK

Hampir tidak mungkin kaum muda saat ini tidak mengenal Lisa. Dia adalah salah satu member girl group BLACKPINK. Pemilik nama asli Lalisa ini memenuhi kriteria kecantikan Asia, yaitu berkulit cerah, mata yang lebar, dan bibir penuh.

Tak hanya penampilan fisik yang memukau, Lisa juga memiliki bakat menarik dalam bernyanyi. Di BLACKPINK, dia juga berperan sebagai rapper yang punya suara khas. Pada tahun 2021, Lisa bermasih menjadi yang tercantik. Tahun ini dia kembali memuncaki daftar wajah tercantik versi TC Candler.

Lisa BLACKPINK

2. Emilie Nereng

Emilie Nereng merupakan musisi dan blogger yang berasal dari Norwegia. Dia mengawali karier sebagai selebritas pada tahun 2009 melalui hobinya menulis di blog pribadi. Kunjungan yang fantastis pada blognya membuat Nereng semakin dikenal masyarakat.

Blog tersebut menggunakan bahasa Norwegia, tetapi bisa menjangkau pembaca internasional sebab unggahan para penggemarnya dalam bahasa Inggris. Mereng sempat berhenti menulis blog serta mengeluarkan lagu. Saat ini dia memanfaatkan YouTube dan Instagram untuk berbagi tips dan info hidup sehat.

Emilie Nereng

3. Halima Aden

Perempuan ini merupakan super-model berhijab asal Somalia. Dia sempat berhenti dari dunia fashion karena kepercayaannya. Ketika itu Halima semakin tidak nyaman dengan tuntutan brand yang semakin mengarahkannya ke pemakaian pakaian ketat dan terbuka.

Namun pada akhir 2021, Halima mengumumkan rencananya kembali ke dunia fashion. Dia hanya akan bekerja sama dengan brand yang mau menerima prinsip dan kepercayaannya.

Halima Aden

4. Ivana Alawi

Ivana Alawi merupakan aktris, model, dan yutuber. Perempuan keturunan Maroko-Filipina ini aktif di YouTube sejak 2019. Kanal YouTube yang dia gunakan menjadi salah satu kanal dengan jumlah pelanggan terbesar di Filipina dan Asia Tenggara.

Kanal tersebut memberikan konten yang lekat dengan hiburan sehari-hari, misalnya prank, daily vlog, dan traveling. Alawi juga memiliki bisnis skincare bernama Ivana Skin.

Ivana Alawi

5. Nancy Jewel

Nancy Jewel (YouTube)

Nancy merupakan anggota girl group Korea Selatan, Momoland. Perempuan yang sangat cantik ini memiliki darah Kaukasia dari sang ayah yang juga merupakan warga Amerika Serikat.

6. Yael Shelbia

Dia adalah model yang berasal dari Israel. Tahun 2021 dia masuk daftar 10 perempuan tercantik. Namun, pada tahun 2018 dan 2019 dia pernah menjadi wanita tercantik ketiga dan kedua. Pada tahun 2020, Shelbia menjadi yang tercantik di dunia.

Yael Shelbia

7. Tzuyu

Tzuyu merupakan perempuan asal Taiwan yang menjadi anggota girl group TWICE pada 2012. Ketika itu, dia menjadi member termuda, tetapi dipercaya sebagai salah satu member terpopuler.

Tzuyu memiliki wajah yang mencerminkan standar kecantikan ideal dari Asia. Yang menarik, Tzuyu masuk daftar wajah tercantik dunia sejak 2015.

Tzuyu

8. Lyodra Ginting

Lyodra Ginting (Instagram)

Perempuan Indonesia masuk 10 besar wajah tercantik 2022. Lyodra Ginting merupakan penyanyi muda pendatang baru yang berbakat. Pertama kali namanya mengundang rasa penasaran adalah tahun 2017 saat menjadi peserta ajang festival musik bergengsi Italia, Sanremo Music Festival Junior.

Di Tanah Air, dia menjadi pemenang ajang pencarian bakat Indonesian Idol pada tahun 2019. Lyodra menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang diperhitungkan.

Jika Anda bertanya siapa yang paling cantik di dunia ini, daftar ini mungkin menjadi jawaban. Selera Anda dalam menilai kecantikan mungkin sesuai dengan salah satu dari wajah-wajah cantik tersebut.