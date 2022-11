Deretan Fakta Rino Soedarjo, Pria Kaya Pemilik Hati Gisella Anastasia

ERA.id - Gisella Anastasia tak ada habisnya menarik perhatian warganet. Sebelumnya, perempuan cantik ini ramai dibicarakan karena video pornografi dengan selingkuhannya. Kali ini dia disorot karena kedekatannya dengan Rino Soedarjo. Terkait hal itu, beberapa fakta Rino Soedarjo menarik untuk dibahas.

Pria tampan berbadan kokoh ini bukan orang sembarangan. Selain kaya, dia berasal dari keluarga konglomerat. Kedekatannya dengan Gisel mulai diketahui warganet setelah keduanya mengunggah video kebersamaan mereka di Instagram.

Momen kedekatan Gisel dan Rino (Instagram gisel_la)

Ketika dimintai konfirmasi, dikutip Era dari Kapanlagi.com, Gisel tak menampik bahwa dirinya sedang dekat dengan Rino Soedarjo. Meski demikian, mantan istri Gading Marten ini belum memberikan pengakuan secara resmi soal hubungan asmaranya.

Hubungan spesial antara Gisel dan Rino terlihat dari video unggahan yang berisi kemesraan keduanya saat merayakan ulang tahun Rino Soedarjo. Untuk mengetahui lebih jauh soal Rino Soedarjo, berikut adalah beberapa fakta yang berhasil dikumpulkan.

Berbagai Fakta Rino Soedarjo

1. Pengusaha Sukses

Pria yang dekat dengan Gisella ini merupakan seorang pengusaha sukses. Rino memiliki beberapa, seperti agensi model dan production house. Dia juga memiliki bisnis minuman atau kafe yang tidak kalah moncer. Ada kemungkinan, bakatnya dalam dunia bisnis tidak terlepas dari latar belakang keluarganya.

2. Keluarga konglomerat

Dikabarkan bahwa Rino Soedarjo merupakan anak konglomerat pendiri PT Mugi Rekso Abadi, yaitu Soetikno Soedarjo. Berbagai bisnis dijalankan oleh ayah Rino, seperti bisnis bidang otomotif, hotel mewah, restoran, dan media. Tak berhenti di ayahnya, kakek dan nenek Rino juga dikenal sebagai konglomerat.

3. Suka olahraga

Berdasarkan pantaian di media sosialnya, Rino merupakan orang yang suka dengan aktivitas fisik. Berbagai jenis olahraga tampak dia lakukan, seperti lari, basket, fitnes, dan olahraga lain. Tak heran jika Rino memiliki tubuh yang besar dan berotot.

4. Masuk kepala 4

Rino merupakan pengusaha sukses, tetapi usianya ternyata belum terlalu tua. Dia baru saja menginjak usia 40 tahun. Rino Soedarjo lahir pada 6 November 1982. Jika disandingkan dengan Gisella, usianya selisih sekitar 9 tahun.

Hal terkait usia ini pula yang membuat warganet bisa mengendus kedekatan Gisel dengan Rino. Dalam unggahan video pada perayaan ulang tahunnya, Rino menyebut Gisel sebagai orang spesial baginya.

“And a very special thanks to a special person who made this all possible. Thank you for being who you are and for being so special in my life ❤️ @gisel_la,” tulis Rino dalam unggahan bersama dengan Gisel melalui akun Instagramnya.

5. Banyak follower di Instagram

Rino Soedarjo bukanlah seorang selebritas. Meski demikian, dia ternyata adalah orang yang populer. Rino Soedarjo punya ribuan followers di akun Instagram-nya. Berdasarkan pantauan terakhir, diketahui bahwa jumlah pengikut di Instagram-nya sudah mencapai 37,4 ribu akun. Fakta yang lain, Rino Soedarjo pernah beberapa kali terlihat menjadi model sesi pemotretan.

6. Kuliah di luar negeri

Rino merupakan lulusan SMA Pengudi Luhur Jakarta Selatan. Namun, setelah itu dia menempuh pendidikan di luar negeri. Rino berkuliah di Simon Fraser University. Selain itu, pria yang berhasil mendapatkan hati Gisel ini merupakan lulusan IPMI International Business School. Dia diketahui juga pernah tinggal di Vancouver, Kanada. Itulah beberapa fakta Rino Soedarjo, pria yang saat ini memiliki kedekatan dengan Gisella.