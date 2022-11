Penampilannya di Bandara Disebut Norak, Begini Jawaban Menohok Dita Secret Number

ERA.id - Dita Karang Secret Number, idol KPop asal Indonesia baru-baru ini mendapatkan komentar tak sedap mengenai cara berpakaiannya. Seorang netizen menyoroti gaya berpakaian Dita di bandara belum lama ini dan menyebut penampilannya norak.

Netizen tersebut menyoroti sepatu dan aksesoris yang digunakan oleh Dita Karang. Ia bahkan membandingkan penampilan Dita dengan anggota Secret Number lainnya, yang dinilai lebih sederhana.



"Dita lain kali fashion airport untuk sepatu jangan kaya waktu kemaren dari Kor-Indo maupun pas pulangnya Indo-Kor, asli norak bgt. Kelihatan bgt mau tampil di kamera, apalagi pas pulang ke Kor sepatu dan anting gak bgt. Klo outfitnya gak masalah bagus kok, jujur kemaren agak jomplang," tutur si netizen di platform Weverse Secret Number, dilansir dari Twitter.



"Member lain outfitnya biasa saja kaya yg kek mau tampil. Mana masih pagi2 bgt lagi, idol lain juga ga ada yg kek kamu gitu kalo abis ada kegiatan. Plis jangan makin jauh dari Dita yg dulu, jangan menolak masukan fans," lanjut si netizen.



Dita Karang sendiri tampaknya tak tinggal diam menerima komentar tak sedap mengenai penampilannya tersebut. Ia memberikan balasan cukup menohok, dengan mengatakan bahwa dirinya berpakaian untuk dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain.



"Hehehehe blm tau aku ya mungkin, lg jalan sendiri juga kadang suka kok dress up!!! And i am doing it for myself!" balas Dita Karang.



Komentar netizen tentang gaya berpakaian Dita Secret Number tersebut pun mendapat banyak komentar dari penggemar. Mereka meminta agar netizen tidak terlalu mengatur kehidupan Dita dan memberikan komentar dengan baik.



"Jangan melewati batas kalau jadi fans, urusan berpakaian pun diatur juga," ucap salah satu pengguna Twitter.



"Terlalu ikut campur kehidupan idol sih ini, mengatasnamakan fans lagi," sambung yang lain.