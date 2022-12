Pamer Foto Tidur Bareng Trofi Piala Dunia, Piers Morgan Sebut Lionel Messi Sombong

ERA.id - Lionel Messi akhir-akhir ini cukup aktif mengunggah foto dan momen perayaan juara Piala Dunia 2022. Salah satu momen unik adalah memperlihatkan Lionel Messi yang memeluk tofi Piala Dunia layaknya guling. Melihat itu, salah satu jurnalis populer, Piers Morgan menyebut Messi adalah orang yang sombong.

Dilansir dari Sportbible, Piers Morgan memang dikenal sebagai penggemar berat dari Cristiano Ronaldo. Tak heran dia kerap kali menyindir perilaku lawan idolanya, Lionel Messi. Sindiran keras itu juga dilayangkan Morgan kala Argentina berhasil menjuarai Piala Dunia 2022.

Lewat cuitan di Twitter-nya, Piers Morgan membagikan tangkapan layar dari akun Instagram Messi yang dipenuhi dengan postingan trofi Piala Dunia 2022. Morgan menyebut sikap Messi itu terlihat sombong dengan terlalu banyak mengunggah foto soal Piala Dunia.

"Ok Lionel, kami paham, kamu memenangkan Piala Dunia. Kamu sedikit sombong dengan pencapaian sekarang" tulis sinis Piers Morgan di Twitter.

OK, Lionel.. we get it, you won the World Cup.

You’re slightly over-egging the gloating soufflé now… pic.twitter.com/7vY1w1upWg