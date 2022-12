Tak Kapok, Kanye West Disuspend Twitter Lagi Akibat Singgung Adolf Hitler

ERA.id - Rapper sekaligus musisi, Kanye West, tidak jera menuai kontroversi di sosial media. Baru-baru ini, akun Twitter Kanye telah kena suspend akibat menyebarkan simbol sensitif yang berkaitan dengan Adolf Hitler.

Dilansir dari NME, Jumat (2/12/2022) foto yang disebarkan oleh Kanye, berisi gabungan simbol swastika dan bintang Yahudi. Netizen menilai simbol tersebut tidak seharusnya ditampilkan di sosial media, terutama oleh public figure. Simbol itu juga kerap dikaitkan dengan Nazi, era Adolf Hitler.

Bos baru Twitter, Elon Musk, segera mengambil tindakan dengan meng-suspend akun mantan Kim Kardashian itu.

"West telah "melanggar aturan kami terhadap hasutan untuk melakukan kekerasan. Akun akan ditangguhkan," tulis Elon Musk.

Meskipun belum ada konfirmasi langsung dari Kanye, apakah unggahan tersebut dimaksudkan untuk bercanda atau tidak. Elon Musk menilai, perilaku Kanye sudah melewati batas moral.

