Nyeri Leher dan Otot, Lisa BLACKPINK Minta Maaf Tak Tampilkan Pole Dance di Konser Barcelona

ERA.id - Lisa BLACKPINK menyampaikan permohohan maaf kepada penggemar di Barcelona lantaran tidak bisa tampil maksimal selama konser. Lisa terpaksa tidak menampilkan pole dance karena nyeri leher dan otot.



Kondisi kesehatan Lisa ini diketahui selama soundcheck untuk pemegang tiket VIP di konser Barcelona. Selama soundcheck itu, Lisa mengaku ia mengalami nyeri leher dan otot sehingga tidak bisa memberi pertunjukan maksimal di penampilan solonya.



"Untuk Blinks Barcelona, pertama-tama terima kasih sudah datang malam ini. Saya minta maaf karena mengkhawatirkan kalian dengan cedera leher saya. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk tidak melakukan bagian pole dance," kata Lisa BLACKPINK dikutip Instagram Story-nya, Selasa (6/12/2022).



Lalu, kata Lisa, ia menyadari sebagian besar penggemar menantikan aksinya dengan pole dance. Akan tetapi hal itu tidak bisa terwujud lantaran cedera yang dialaminya.



Meski menyadari tidak bisa tampil prima, pelantun "Money" itu memastikan kondisinya sudah jauh lebih baik.Tak lupa Lisa juga bersyukur telah mendapat banyak dukungan dari penggemar.



"Aku tahu Blinks mungkin menantikan untuk melihat bagian pole dance

dan saya hanya ingin memberi tahu kalian bahwa saya merasa jauh lebih baik. Terima kasih untuk semua Blinks," tutupnya.



BLACKPINK diketahui sedang melakukan tur Born Pink ke Eropa yang dimulai dengan sukses selama dua malam di The 02 Arena, London. Lisa Cs pun dijadwalkan melanjutkan tur ke Barcelona, Spanyol dengan tiket teerjual habis di Palau Sant Jordi.



Selama konser berlangsung BLACKPINK membawakan sejumlah lagu hit mereka mulai dari "How You Like That", "Whistle", "Lovesick Girls", "Kill This Love", "Pink Venom", "Crazy Over You", "Stay", hingga "Boombayah".



Selain itu, masing-masing member juga memiliki panggung solo dengan Jisoo membawakan cover lagu Camila Cabello "Liar", Jennie membawakan lagu solonya yang belum pernah dirilis "You & Me", Rose membawakan "Hard to Love" dan "On the Ground", dan Lisa membawakan lagu solonya "Lalisa" dan " Money".