Biodata Lyodra Ginting, Penyanyi Muda Indonesia Peraih Asia Celebrity Award

ERA.id - Lyodra Ginting, penyanyi asal Indonesia, meraih penghargaan Asia Celebrity Award dalam ajang Asia Artist Awards yang digelar di Jepang pada Selasa, 13 Desember 2022. Terkait hal tersebut, biodata Lyodra Ginting menjadi hal yang menarik banyak pihak.

Kabar Lyodra Ginting meraih penghargaan diketahui melalui unggahan akun Twitter RCTI yang menampilkan pidato kemenangan Lyodra di atas panggung Asia Artist Awards. Lyodra menyampaikan terima kasih kepada pihak manajemen dan berbagai pihak yang membuatnya meraih penghargaan tersebut.

“Dan untuk RCTI, MNC Group, terima kasih banyak. Saya ingin berterima kasih kepada penulis lagu dan semua musisi yang telah berekerja selama ini dan menginspirasi saya. Dan terima kasih untuk orang tua dan keluargaku dan My Lyodra—penggemar Lyodra” ungkap Lyodra, dikutip Era dari akun @OfficialRCTI, Rabu 14 Desember.

Profil Lyodra Ginting

Lyodra Ginting dalam Indonesian Idol (antaranews)

Lyodra Ginting merupakan penyanyi asal Indonesia. Dia adalah jebolan Indonesian Idol season 10. Dalam acara ajang pencarian bakat tersebut, Lyodra berhasil menjadi juara pertama.

Perempuan cantik kelahiran Medan, 21 Juni 2003 ini memiliki nama lengkap Lyodra Margareta Ginting. Mengenai pendidikan, Lyodra bersekolah di SMA Santo Thomas Medan, kemudian melanjutkan ke jenjang S-1 di Universitas Pelita Harapan Jurusan Ilmu Komunikasi.

Lyodra adalah pemeluk Katolok. Nama belakangnya berasal dari kata liora (bahasa Ibrani) yang memiliki arti ‘cahaya’.

Lyodra adalah anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Simar Ginting dan ibunya bernama Natalia Johana Tarigan. Ayah Lyodra merupakan seorang pengusaha.

Perjalanan Karier Lyodra Ginting

Saat ini Lyodra dikenal sebagai seorang penyanyi cantik yang mampu membawakan lagi bernada tinggi dengan baik. Bakat Lyodra dalam dunia tarik suara ternyata telah terlihat sejak dia berusia taman kanak-kanak. Ketika itu, dia kerap ikut serta dalam lomba menyanyi.

Pada than 2014, Lyodra pernah mengikuti ajang pencarian bakat bernama Indonesia Mencari Bakat season 4. Sayangnya, langkah Lyodra ketika itu terhenti di babak 6 besar.

Dia kemudian direkrut label GUT Records yang dimiliki oleh Erwin Gutawa dan penyanyi Gita Gutawa. Lyodra tergabung dalam grup musik anak-anak bernama Di Atas Rata-Rata generasi 2 (DARR 2).

Lyodra telah mengikuti perlombaan tingkat internasional ketika usianya masih belasan tahun. Pada 2017, dia mengikuti lomba menyanyi kategori usia 13—15 tahun Festival Sanremo Junior di Sanremo, Italia.

Tak hanya ikut serta, Lyodra sukses menjadi yang terbaik dalam ajang tersebut dan meraih juara 1. Lyodra Ginting juga mendapatkan penghargaan istimewa berupa gelar "Prix of Sanremo Junior Committee" dari komite Sanremo Junior.

Selang dua tahun, yaitu tahun 2019, Lyodra kembali mencoba kemampuan bermusiknya dengan mengikuti Indonesian Idol season 10. Di babak final (2020), dia berhasil mengungguli Tiara Andini. Setelah itu, dia mendapatkan kontrak dari label Universal Music Indonesia.

Di luar dunia musik, Lyodra juga menjadi perhatian mata dunia. Dia dinilai sebagai salah satu perempuan tercantik di dunia versi TC Candler. Lyodra masuk dalam The 100 Most Beautiful Faces of 2022.