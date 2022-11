Lyodra Ginting Akan Tampil di Asia Artist Awards 2022 di Jepang

ERA.id - Asia Artist Awards akan kembali digelar pada 13 Desember 2022 mendatang, di Nihongaishi Hall Nagoya, Jepang. Beberapa artis yang akan tampil dalam acara tersebut sudah diumumkan, salah satunya adalah Lyodra Ginting.



Lyodra Ginting akan menjadi perwakilan penyanyi dari Indonesia untuk tampil di ajang penghargaan tersebut. Nama Lyodra diumumkan bersama artis asia lainnya, seperti grup Jepang The Rampage, PP Krit, BILLKIN, dan artis Thailand Peck Palitchoke.



"Grup Jepang The Rampage from Exile Tribe, Be:First, artis Indonesia Lyodra Margareta Ginting, artis Thailand PP Krit, BILLKIN, Pect Palitchoke akan menghadiri 2022 Asia Artist Awards in Japan, yang akan diadakan pada 13 Desember," pengumuman penyelenggara, dilansir dari MKSports Kr, pada Senin (7/11/2022).



Kabar Lyodra Ginting akan tampil di Asia Artist Awards 2022 ini langsung ramai dibahas di media sosial. Banyak penggemar yang mengaku bangga atas prestasi Lyodra Ginting yang semakin meningkat di kancah interansional.



"Bangga banget, the next diva nih," kata penggemar di Twitter.



"Wuih cakep Lyodra bakal hadir di 2022 AAA (Asia Artist Awards) di Japan," ucap yang lain.



"Sang Dewi bakal berkumandang di Jepang, bangga banget sama Lyly," sambung yang lainnya.



Sementara itu, Asia Artist Awards 2022 akan diadakan secara offline, dan untuk pertama kalinya setelah tiga tahun online karena pandemi COVID-19. Pada acara tahun ini, Jang Won Young IVE akan berperan sebagai pemandu acara.