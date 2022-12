Wajahnya Terpampang di The Iconic Bundaran HI, Nia Ramadhani Langsung Kegirangan, Apa Istimewanya?

ERA.id - Nia Ramadhani tampak sangat bangga kala wajahnya terpampang di The Iconic Bundaran HI Digital Network. The Iconic Bundaran HI Digital Network adalah media iklan publik luar ruang. The Iconic Bundaran HI Digital Network menjadi jaringan Digital Out of Home (DOOH).

DOOH itu memiliki luas sebesar 800 meter persegi pertama dan terbesar di Jakarta yang terdiri dari tiga LED eksterior raksasa. Hadirnya The Iconic Bundaran HI Digital Network terinspirasi dari Times Square, New York dan Piccadilly Circus, London.

Kehadiran The Iconic Bundaran HI Digital Network menjadi opsi bergengsi bagi para pelaku industri ternama untuk terhubung dengan audiensnya. Selain itu, lokasinya yang strategis membuat banyak merek-merek mewah memilih beriklan disini bahkan sebelum The Iconic Bundaran HI Digital Network resmi diluncurkan.

Salah satunya adalah klinik kecantikan, Blink Beauty. Sebagai Brand ambassador Blink Beauty, Nia Ramadhani merasa senang karena wajahnya terpampang di The Iconic Bundaran HI Digital Network.

Konferensi pers Cityvision (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Apalagi, layar megah The Curved itu menghadap ke selatan Plaza Indonesia, dengan bentuk dan tampilan melengkung, menjadikan LED ini sebagai ruang iklan visual dengan tayangan 3D yang menarik dari berbagai sudut.

Sedangkan, The Ribbon LED berukuran 93 meter yang membentang sepanjang pedestrian di Grand Hyatt Hotel, yang dapat dilengkapi dengan teknologi Audio-Enabled yang memberikan pengalaman unik bagi para pejalan kaki.

Sementara itu, The Thamrin LED yang menghiasi sisi barat Plaza Indonesia dengan layar menonjol keluar dapat memukau perhatian pengguna MRT Bundaran HI, pejalan kaki, maupun kendaraan yang lewat di jalan protokol MH Thamrin.

"Memang Blink Beauty ini berkeliaran di sekitar sini, ya pas banget gitu. Displaynya sangat ikonik banget gitu, disisi mana saja itu kelihatan gitu. Karena kan ada 3 sisi ya," ujar Nia Ramadhani dalam acara konferensi pers Cityvision di Plaza Indonesia, Jl. M.H. Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (14/12/2022).

Sebagai brand ambassador, istri Ardi Bakrie ini sangat bangga karena Blink Beauty bisa terpampang di The Iconic Bundaran HI.

"Blink Beauty hadir di The Iconic Bundaran HI Digital Network aset DOOH terbaru dari City Vision, LED paling bergengsi di Asia Tenggara dan saya sangat bangga menjadi wajah pembukanya," ucap Nia Ramadhani.

"Saya berterimakasih, karena sudah mengajak saya bekerjasama dengan menampilkan yang sangat ikonik ini," tambahnya.