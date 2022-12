Berfoto dengan Pohon Natal, Pose dan Penampilan Gisel Tuai Cibiran: Diobral Kue Apem Bau Ikan Asin

ERA.id - Gisella Anastasia kembali menuai sorotan publik. Kali ini Gisel disorot usai membagikan fotonya dengan tema Natal di Instagram.



Pada foto tersebut, Gisel tampak berpose di depan sebuah pohon Natal yang cukup besar. Gisel terlihat mengenakan dress berwarna hijau panjang yang memiliki belahan kaki cukup tinggi.



Dress tersebut memiliki bagian terbuka kecil yang menampilkan perut Gisel. Tak hanya itu, pada bagian pundak juga nampak terbuka, yang ketika Gisel berpose sambil mengangkat tangan akan menampilkan ketiaknya.



"One of the best time of the year. Make us feel so blessed and loved," tulis Gisel pada keterangan unggahannya.

Foto Gisel di depan pohon Natal ini nyatanya menuai cibiran dari netizen. Mereka menyoroti pose dan dress yang dikenakan Gisel. Busana yang dipakai ibunda Gempita itu dinilai tidak pantas untuk foto tema Natal.



"Kl kesannya baju Natal warnanya keren, hanya janganlah model seperti itu," ucap @susana_gu****.



"Waduh inikah tema Natal, miris," sambung @standle****.

"Di obral kue apem bau ikan asin," kata @niaazainiy****.

"Emang GK ada gaya lain ya? pohon natal kok diketekin," timpal @nainggolanirm****.