Lima Pilihan Lagu untuk Temani Hari Natal, Michael Buble hingga Ed Sheeran

ERA.id - Ketika berbagai tempat dan dekorasi mulai didominasi warna merah dan hijau di bulan Desember, tandanya hari Natal akan segera tiba.



Pada saat ini, biasanya agenda berkumpul bersama yang tercinta mulai terencana, mulai dari kumpul makan siang, bertukae kado menghias rumah hingga mengenakan baju senada.



Momen tersebut akan terasa lebih hangat saat ditemani alunan berbagai lagu Natal. Berikut ini adalah lim lagu Natal yang cocok menemani setiap kegiatan agar suasana hari raya semakin terasa.



Michael Bublé – "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas"



Lagu Natal klasik "It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas" tak pernah lekang oleh waktu. Dinyanyikan dengan merdu dan lembut khas Michael Bublé membuat lagu tersebut terasa semakin hangat dalam setiap suasana Natal.



Lagu ini biasa berkumandang merdu di tempat umum seperti berbagai pusat belanja hingga banyak dibagikan di media sosial.



Seperti yang dilakukan artis Hollywood, Kylie Jenner hingga bintang K-pop dunia, Taeyong yang juga ikut membagikan hangat suasana Natal di rumah masing-masing melalui unggahan media sosial dengan lagu ini, dengan suara Michael Buble terdengar mengalun lembut di latar belakangnya.



Sia – "Snowman"



Sebagai pencipta lagu dan seorang penyanyi, karya Sia memang tak pernah diragukan. Dalam lagu "Snowman" misalnya, yang pertama kali dirilis pada tahun 2017 ini justru merupakan sebuah lagu tentang cinta yang dibalut dalam tema Natal melalui gambaran seorang manusia salju atau snowman.



Iramanya yang mengalun syahdu, seperti membius siapapun yang mendengarnya. Tak heran, lagu ini banyak dibagikan di media sosial TikTok pada tahun 2020, hingga muncul sebuah tagar #SnowmanSiaChallenge yang mendunia.



Dalam challenge tersebut dikutip dari Antara, warganet ditantang untuk menyanyikan dua bait lagu Snowman dalam satu tarikan napas saja. Sampai saat ini, terdapat lebih dari 4,2 juta video #SnowmanSiaChallenge dari berbagai kreator TikTok hingga penyanyi besar.



Lukas Graham – "Last Christmas"



Satu lagi lagu klasik Natal yang tak pernah terlewatkan, "Last Christmas" sudah banyak dinyanyikan oleh berbagai penyanyi dunia dengan versi khasnya masing-masing. Namun, diantaranya sedikit sekali dibawakan oleh penyanyi laki-laki dan Lukas Graham menjadi salah satunya.



Penyanyi yang kental dengan karya lagu romantis yang mengalun lembut dengan aransemen akustik, justru sekarang membawakan lagu Natal ikonik ini dengan musik yang ramai dan meriah, menggambarkan suasana Natal yang penuh dengan rasa gembira dan suka cita.



HONNE – "Warm on a Christmas Night"



Lagu Natal "Warm on a Christmas Night" ini merupakan aransemen ulang dari "Warm on a Cold Night" yang direkam khusus untuk musim Natal.



Selain dari aransemen musik yang lebih hangat dengan akustik piano dan biola yang manis, lirik lagu di bagian tertentu pun diubah agar lebih terasa suasana Natalnya.



Pada bagian reff lagu, lirik asli yang berbunyi "… you can keep me warm on a cold night, warm on a cold, cold night…” diubah menjadi "…you can keep me warm on a cold night, warm on a Christmas night…". Begitu saja, lagu ini langsung terasa sangat kental dengan suasana Natal.



Ed Sheeran dan Elton John – "Merry Christmas"



Tahun lalu, dua bintang besar asal Inggris, Ed Sheeran dan Elton John merilis sebuah lagu Natal berjudul sederhana namun hangat, "Merry Christmas". Lagu tersebut memberi suasana Natal yang sempurna dengan irama gembira diiringi instrumen piano grande, lengkap dengan elemen Natal di latar musiknya, seperti bel besar dan ramai kerincing yang meriah.



Bersatunya Ed Sheeran dan Elton John dalam sebuah lagu bukanlah hal yang mengejutkan. Ternyata, keduanya telah mengenal satu sama lain 10 tahun lalu dan menjalin persahabatan yang erat.



Lagu Merry Christmas ditulis oleh keduanya bersama, menjadikan lagu tersebut kolaborasi pertama sepanjang 10 tahun ini. Sepanjang Natal 2021 lalu ketika lagu tersebut rilis, royalti dan hasil penjualannya dibagikan secara merata untuk yayasan yang dimiliki oleh masing-masing Ed Sheeran dan Elton John, yaitu Ed Sheeran Suffolk Music Foundation dan The Elton John AIDS Foundation.