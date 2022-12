Posting Foto Bareng, Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti Didesak Go Public

ERA.id - Jonathan Frizzy atau biasa disapa Ijonk baru saja mengunggah foto kebersamaannya dengan rekan sesama artis di pesta penyambutan Natal. Dalam foto tersebut, nampak Ririn Dwi Ariyanti yang juga menghadiri acara tersebut.



Pada tiga foto yang dibagikan oleh Ijonk, Ririn Dwi Ariyanti selalu hadir di dalamnya. Termasuk foto bersama dengan paman Ijonk, Benny Simanjuntak.



Terlihat Benny Simanjuntak merangkul Ririn Dwi Ariyanti dan mereka tersenyum bahagia. Sementara Ijonk sendiri berdiri di selah salah satu temannya.

"It's Christmas! CSC x TCYK Family. Blessing joyfull everyone," tulis Jonathan Frizzy.



Meskipun Jonathan Frizzy tak menampilkan foto berdua dengan Ririn Dwi Ariyanti, netizen tetap heboh akan kedekatan mereka. Netizen bahkan mendesak keduanya untuk segera mempublikasikan hubungan mereka.



"Yuk bisa yuk go public," kata salah satu akun.



"Wah go public," ucap yang lain.



Seperti diketahui, kedekatan antara Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti belakangan memang tengah disorot. Terlebih setelah Ijonk bercerai dengan Dhena Devanka. Ririn juga diduga menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga Ijonk dan Dhena.