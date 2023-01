Masih Dirawat Intensif, Jeremy Renner Curhat Alami Hari Buruk di ICU: Aku Belum Mandi, Menjijikan

ERA.id - Aktor Jeremy Renner hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif usai menjalani operasi karena kecelakaan saat membersihkan salju. Di tengah perawatannya, Jeremy membagikan kondisi terkini lewat video singkat di media sosialnya.



Pada keterangan unggahannya, pemeran Hawkeye itu mengaku mengalami hari yang buruk di ICU. Meski demikian, harinya menjadi lebih baik setelah dikunjungi oleh adik dan ibunya.



"Hari ICU yang tidak terlalu bagus, berubah menjadi hari spa yang luar biasa bersama adik dan ibu saya. Terima kasih banyak," tulis Jeremy Renner di Twitternya



Dalam video tersebut, terlihat Jeremy Renner yang masih belum bisa beranjak dari ranjang rumah sakit. Ia kemudian mendapatkan pijatan spa di kepala dari adiknya, yang membuatnya tertawa bahagia.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY